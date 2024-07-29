سياسة
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الاستخبارات التركية تحيد إرهابيتين من تنظيم PKK شمالي العراق
حيّد جهاز الاستخبارات التركي إرهابيتَيْن من تنظيم PKK الإرهابي، كانتا تستعدان لمهاجمة القوات التركية شمالي العراق، بعدما توصل إلى معلومات تفيد بأن من يسمَّون مسؤولين في التنظيم أعطوا تعليمات بتنفيذ هجمات على منطقة عمليات القوات التركية في هاكورك.
الاستخبارات التركية تحيد إرهابيتين من تنظيم PKK شمالي العراق
الاستخبارات التركية تحيد إرهابيتين من PKK شمالي العراق / صورة: AA
29 يوليو 2024

وأفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الاثنين، أن جهاز الاستخبارات رصد قيام الإرهابيتين وسيلة دوران الملقبة بـ"روناهي ديلهفين" وديلان أوكلو الملقبة بـ"أرين تولهيلدان" بنقل تلك التعليمات للعناصر الميدانية للتنظيم الإرهابي.

وإثر ذلك تعقبت الاستخبارات التركية الإرهابيتين الملاحقتين على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب، واتُّخذ قرار بتحييدهما، عبر عملية لجهاز الاستخبارات استهدفتهما بشكل مباشر، بعد توجههما إلى نقطة التقاء لنقل تعليمات.​​​​​​​

يذكر أن الإرهابية المدعوة "دوران" انضمت إلى تنظيم PKK الإرهابي عام 2014، وانتقلت إلى شمالي العراق عام 2015 وعملت في المنطقة المذكورة بعد تلقيها تدريبات مسلحة وأيديولوجية، فيما انضمت الإرهابية المدعوة "أوكلو" بدورها إلى التنظيم الإرهابي عام 2014 أيضاً وكان سنّها 15 عاماً فقط، وخضعت أيضاً لتدريب مسلح وأيديولوجي إجباري في شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ PKK من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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