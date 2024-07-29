سياسة
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10 آلاف طالب و400 معلم استشهدوا بحرب غزة و39 ألفاً حرموا من الثانوية العامة
أعلن وزير التربية والتعليم الفلسطيني، أمجد برهم، اليوم الاثنين، أن 10 آلاف طالب و400 مُعلم استُشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
10 آلاف طالب و400 معلم استشهدوا بحرب غزة و39 ألفاً حرموا من الثانوية العامة
وزارة التعليم الفلسطينية: الاحتلال قتل 10 آلاف طالب و400 معلم منذ 7 أكتوبر / صورة: AA
29 يوليو 2024

وقال برهم، في مؤتمر إعلان نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، إن "39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضاف أن الاحتلال صادَر حقّ 10000 من طلبة المدارس والجامعات في قطاع غزة في الحياة، "منهم 450 من طلبة الثانوية، علاوة على استشهاد 400 مُعلم"، مشيراً إلى تقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية، ومَن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا) لامتحان الثانوية العامة.

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم العالي، فقد استُشهد في الضفة الغربية 20 طالباً في الثانوية العامة، خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر أغسطس/آب المنصرم، كما حرم الاحتلال 55 طالباً من التقدم لامتحانات الثانوية العامة بسبب اعتقالهم.

ووفقاً لمعطيات رسمية وأممية، فقد دمر الاحتلال 116 مدرسة بالكامل و331 مدرسة بشكل جزئي، واستهدف أكثر من 150 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين، من أصل 228 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل -بدعم أمريكي مطلق- حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي
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