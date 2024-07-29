وكتبت زاخاروفا، عبر حسابها بمنصة "تليغرام": "بقدر ما أذكر، فإن ما حدث في العراق كان هجوماً شنته الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الناتو الأخرى، فضلاً عن عديد من الدول التي انضمت إليها، على دولة ذات سيادة تحت ذرائع كاذبة".

ويأتي موقف زاخاروفا ردّاً على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، نشر على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، ما يحتوي على افتراءات تستهدف الرئيس التركي.

وتابعت المسؤولة الروسية: "قبل ذلك مارست الحكومة الأمريكية الكذب وكررت مزاعمها حول وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق. ثم تلا ذلك الاحتلال غير القانوني للبلاد من الغربيين، والقتل الإجرامي للزعيم الشرعي لدولة ذات سيادة، وسلسلة من عمليات الإعدام المجنونة والانتقامات ضد المسؤولين والمدنيين، وسنوات عديدة من الاستهزاء بالدولة العراقية".

كما شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أنه لم يجرِ حتى الآن إحصاء عدد المدنيين الذين قُتلوا في العراق، "لكن الرقم يُقدَّر بمئات الآلاف، وحتى المليون"، مشيرة إلى أنه "جرى طرد العسكريين العراقيين من العمل ومن بلادهم، وهو ما دفعهم إلى العمل السري، والتحول، بمشاركة غربية، إلى داعش".

واعتبرت زاخاروفا أن "ما حدث في العراق، الذي تتحمل ذنبه الولايات المتحدة، أصبح مرادفاً للشر المطلق للسياسة الخارجية الأمريكية وطبيعتها الإجرامية وتوجهها التدميري"، متسائلة: "هل يعني كلام الوزير الإسرائيلي هذا الموافقة على مثل هذه الأنشطة الدولية؟".

وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وزارة الخارجية التركية أن نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرتكب الإبادة في قطاع غزة، ستكون كنهاية الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي ارتكب هو الآخر إبادة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قالت الوزارة: "كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو". وأكدت كذلك أن الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين، وقالت مخاطبة مَن يستهدفون الشعب الفلسطيني: "لن تستطيعوا إبادتهم".