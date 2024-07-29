واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة فجر الاثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بينهم عائلات كاملة، فيما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال استخدم فيها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال أقام مركز تحقيق ميدانياً قرب المخيم، وأفرج عن عدد منهم بعد تحقيق ميداني. كما نفَّذ في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات لبلدات في محافظات الخليل، وطولكرم، ورام الله، قبل أن ينسحب في وقت لاحق.

أما في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت شاباً من بلدتها القديمة، فيما أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" الاشتباك مع القوة المقتحمة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية خاصة "اقتحمت بلدة الدوحة في بيت لحم وحاصرت منزلاً"، كما دفعت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية إلى الموقع، واعتقلت مواطناً من بلدة الدوحة، وآخَر من بلدة دورا جنوب غربي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

9855 معتقلاً منذ 7 أكتوبر

في غضون ذلك، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة داخل السجون الإسرائيلية إلى نحو 9 آلاف و855 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال 40 فلسطينياً منذ أمس الأحد.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ارتفعت إلى أكثر من 9855"، موضحةً أن الجيش أجرى "حملة اعتقالات واسعة أمس (الأحد) واليوم (الاثنين) طالت 40 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

ولفتت المؤسستان إلى أن جيش الاحتلال ينفّذ خلال حملات الاعتقال "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

​​​​​​​وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثف الاحتلال عملياته في الضفة مخلفاً 592 شهيداً إضافةً إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.