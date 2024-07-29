ولم يخسر المنتخب التركي أمام منافسه الهولندي منذ 9 مباريات حين تلقى آخر هزيمة منه في أغسطس/آب 2018 بنتيجة 3-0.

وشاهد وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك المباراة في القاعة، كما آزر المشجعون الأتراك الذين أتوا إلى القاعة من فرنسا ودول أوروبية مختلفة منتخبهم الوطني للكرة الطائرة للسيدات.

وسيواجه المنتخب التركي، الذي بدأ أولمبياد باريس 2024 بهذا الفوز على هولندا، جمهورية الدومينيكان في مباراته الثانية بالمجموعة، يوم الخميس 1 أغسطس/آب، قبل أن يواجه منتخب إيطاليا لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.