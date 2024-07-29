سياسة
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أولمبياد باريس.. "سيدات تركيا" للكرة الطائرة يفزن على المنتخب الهولندي
فاز المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات على هولندا بنتيجة 3-2، اليوم الاثنين، في مباراته الأولى بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن المجموعة C.
أولمبياد باريس.. "سيدات تركيا" للكرة الطائرة يفزن على المنتخب الهولندي
"تركيا للكرة الطائرة سيدات" يفوز على هولندا بأولى مبارياته في أولمبياد باريس / صورة: AA
29 يوليو 2024

ولم يخسر المنتخب التركي أمام منافسه الهولندي منذ 9 مباريات حين تلقى آخر هزيمة منه في أغسطس/آب 2018 بنتيجة 3-0.

وشاهد وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك المباراة في القاعة، كما آزر المشجعون الأتراك الذين أتوا إلى القاعة من فرنسا ودول أوروبية مختلفة منتخبهم الوطني للكرة الطائرة للسيدات.

وسيواجه المنتخب التركي، الذي بدأ أولمبياد باريس 2024 بهذا الفوز على هولندا، جمهورية الدومينيكان في مباراته الثانية بالمجموعة، يوم الخميس 1 أغسطس/آب، قبل أن يواجه منتخب إيطاليا لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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