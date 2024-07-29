وأوضحت الصحيفة في تقرير أن أحد "الأسرى الفلسطينيين استُشهد إثر تمزق في الطحال وكسر في الأضلاع بعد أن ضربه حراس السجن الإسرائيليون، فيما لقي سجين آخر نهاية مأساوية بسبب حالة صحية مزمنة لم تُعالَج، فيما صرخ ثالث لساعات، طلباً للمساعدة، قبل أن يموت".

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان تفاصيل استشهاد الأسرى، وأكدها أعضاء من "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI)"، الذين حضروا عمليات التشريح، التي جرت مشاركة نتائجها مع العائلات.

والشهداء الثلاثة هم من بين 12 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية وإسرائيل استُشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفق منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. كما استُشهد عدد غير معروف من الأسرى من قطاع غزة. ونقل تقرير الصحيفة عن أحد الأسرى قوله إن الحراس كانوا يهاجمونهم "بطريقة جنونية. لقد استخدموا هراواتهم، وركلونا .. في جميع أنحاء أجسادنا".

وأفادت جماعات حقوقية بأن الظروف في السجون الإسرائيلية المزدحمة تدهورت بشكل خطير منذ بدء الحرب على غزة. ووصف الأسرى الفلسطينيون السابقون الضرب بالروتيني، الذي يمارَس في كثير من الأحيان على زنازين أو أقسام كاملة، عادةً بالهراوات وأحياناً بالكلاب. وقالوا إنهم حُرموا الغذاء الكافي والرعاية الطبية وتعرضوا للإساءة النفسية والجسدية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه في حين ركز الاهتمام والإدانة الدوليان على محنة الأسرى في غزة -خصوصاً في موقع سدي تيمان العسكري سيئ السمعة- يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك أزمة أعمق وأكثر منهجية في النظام الجزائي الإسرائيلي.

وعزا تال شتاينر، المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الانتهاكات، جزئياً، إلى جو الانتقام في إسرائيل جراء الحرب في غزة. وقال: "إنها مزيج من المشاعر الفردية السلبية والعنيفة للغاية، ودعم صناع السياسات والافتقار إلى المساءلة".

وكان مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، قد حذَّر في رسالة إلى سلطات السجون في 26 يونيو/حزيران الماضي، من أن الظروف في سجون البلاد قد تؤدي إلى مزيد من الإجراءات القانونية الدولية. مؤكداً أن بلاده "تواجه صعوبة في صد الادعاءات ضدها"، ورأى أن "بعضها على الأقل مبرر".

ويضم نظام السجون الذي بُني لاستيعاب 14500 سجين، 21000 سجين، كما جاء في الرسالة، إضافةً إلى ما يقدَّر بنحو 2500 سجين من غزة، معظمهم محتجزون في منشآت عسكرية. وخلص بار إلى أن "أزمة السجن تخلق تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي، وعلاقاتها الخارجية وقدرتها على تحقيق أهداف الحرب التي حددتها لنفسها". لكنَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يشرف على نظام السجون، لم يعتذر عن "حربه" على الأسرى الفلسطينيين. وتفاخر في منشور على موقع إكس في يوليو/تموز الجاري، بأنه "قلَّل بشكل كبير" من وقت الاستحمام، وقدَّم "قائمة طعام بسيطة". ورأى أن الحل الأبسط للاكتظاظ في السجون هو "الإعدام بإطلاق رصاصة على الرأس".

ووفقاً لمنظمة الضمير لحقوق الأسرى الفلسطينيين، كان هناك رقم قياسي بلغ 9700 أسير أمني فلسطيني محتجز في السجون الإسرائيلية في مايو/أيار. وأشارت إلى أن نحو 3380 كانوا محتجزين إدارياً، دون تهمة أو محاكمة. ولا تشمل الأرقام الأسرى من غزة؛ ولم تكشف السلطات الإسرائيلية بالضبط عن عدد الأسرى أو مكان احتجازهم.