سياسة
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"حرب قد تستمر لأيام".. جيش الاحتلال يعلن رفع جاهزيته للقتال على جبهة لبنان
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه "رفع جاهزيته للمرحلة المقبلة من القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان"، فيما نقل إعلام عبري عن الجيش توقعاته بجولة تصعيد تستمر لعدة أيام.
"حرب قد تستمر لأيام".. جيش الاحتلال يعلن رفع جاهزيته للقتال على جبهة لبنان
جيش الاحتلال يعلن رفع جاهزيته للقتال على جبهة لبنان - أرشيف / صورة: walla.co.il
29 يوليو 2024

وأضافت نائب متحدث الجيش، إيلا واوية، في بيان: "نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة من القتال في الشمال، وبتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة"، فيما وصفت سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية المحتلة، السبت، بـ"الحدث الخطير"، مضيفة: "سنرد عليه بالشكل المناسب".

وجددت المسؤولة الإسرائيلية الاتهام لـ"حزب الله" بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ رغم نفي الحزب اللبناني ذلك الاتهام، وقالت: "ما يدل على أن هذه القذيفة الصاروخية تابعة لحزب الله، هو أن الحديث يدور عن قذيفة من نوع فلق تحمل رأساً حربياً وزنه 53 كيلوغراماً، وهي تابعة لحزب الله".

وكان موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتوقع قتالاً (ضد لبنان) قد يستمر عدة أيام"، وقال عن الهجوم المتوقع على لبنان: "تقول إسرائيل إنه رغم أننا قد ندخل بضعة أيام من القتال، إلا أنها ستكون مجرد خطوة محدودة، حتى إذا انحرفت عما عرفناه حتى الآن في الحرب الحالية في لبنان".

والسبت، قُتل 12 شخصاً من أصول سورية، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40. جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس بمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

والأحد، فوض أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، باتخاذ القرار بشأن طريقة وتوقيت الرد على "حزب الله"، حسب بيان صدر عقب انتهاء اجتماع الكابينت.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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