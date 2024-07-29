سياسة
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رئيس البرلمان التركي يندد بمنشور وزير الخارجية الإسرائيلي ضد أردوغان
علّق رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الاثنين، على ما كتبه وزير الخارجية الإسرائيلي حول تهديداته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً إن هذا المنشور يُظهر أن (الإسرائيليين) يلجؤون إلى تصرفات غير عقلانية، نتيجة الخوف الذي يسيطر عليهم.
رئيس البرلمان التركي يندد بمنشور وزير الخارجية الإسرائيلي ضد أردوغان
رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش / صورة:(أرشيف ) AA
29 يوليو 2024

وتابع قورتولموش في منشوره على منصة إكس بأن تلك الأفعال "المشينة" جراء خوفهم بعدما أدركوا أن المجازر التي ارتكبوها قد أدينت في كل من المحاكم الدولية وضمير الإنسانية.

وأضاف قورتولموش أن هذه "التصرفات غير الأخلاقية لن تثني تركيا ورئيسنا رجب طيب أردوغان عن طريقهما نحو جبهة الإنسانية"

وأكد رئيس البرلمان التركي، أن "تاريخ الأتراك والمسلمين واضح" مشدداً على أنه كما وقفت تركيا في الماضي إلى جانب المضطهدين وضد الطغاة، "لن تتخلى عن موقفها هذا أيضاً في المستقبل ولو قيد أنملة".

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، نشر، مساء أمس الأحد، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، منشوراً يتضمن افتراءات تستهدف الرئيس أردوغان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري بغزة.

مصدر:TRT عربي
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