وعلى مدار الشهور السبعة الماضية، ظهر للعالم المستوى الذي وصلت إليه الخارجية الإسرائيلية بعد أن حولها كاتس إلى منصة لبثِّ خطابات متطرفة ومعادية، كان آخرها سلسلة التصريحات التي صدرت منه ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، والتي تجاوزت حدود اللباقة والدبلوماسية إلى أساليب أقرب ما تكون إلى السوقية.

فساد كاتس وضعف كفاءته كانا محط هجوم عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين الذين حذروا من أن الشكل الذي تدار به الخارجية الإسرائيلية سوف يؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل الدولية التي تصاعدت مع حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 130 ألف فلسطيني.

وزير على "إكس"

لا يكاد يعرف وزير الخارجية الإسرائيلية كاتس إلا من تغريداته على حسابه على منصة إكس، التي عادة ما تكون مملوءة بعبارات هجومية واستفزازية. أهمية الحساب على منصة إكس لكاتس، دفعت حساب وزارة الخارجية الرسمي في شهر مارس/آذار الماضي إلى تهنئته على وصول حسابه إلى 100 ألف متابع على المنصة.

ترافقت هذه التهنئة مع تصريحات صدرت من كاتس تهاجم رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الذي دعا فيها إلى تغيير الحكومة الإسرائيلية، وأكد فيها وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ليست من "جمهوريات الموز" ليسخِّر بعدها بوقت قليل حساب وزارة الخارجية لنشر هذه الدعاية.

ووصف الصحفي الإسرائيلي باراك رفيد، في منشور على منصة إكس سلوك كاتس مع وزارة الخارجية بـ"المثير للشفقة"، مضيفاً: "لقد غطيت وزارة الخارجية منذ ما يقرب من 20 عاماً، لم يسبق لي أن رأيت مثل ذلك.. عار كبير على كل من شارك في هذا الاستخدام لموارد رسمية لدولة إسرائيل لغرض عبادة الشخصية وتعظيم الذات".

ضعف كفاءة وزارة الخارجية في عهد كاتس كان وراء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمام أعضاء لجنة شؤون الخارجية والأمن التي قال فيه إن مشكلة "الدعاية الإسرائيلية أنها محاطة بأشخاص لا يعرفون الإنجليزية"، في تلميح إلى حليفه في الليكود ووزير خارجيته كاتس الذي نظم حملة إعلامية حتى ينفي التهمة عن نفسه ويشير إلى أنه لم يكن المقصود.

الفساد المتأصل

بدأ كاتس حياته السياسية متورطاً في قضايا فساد، ففي عام 1988، وفي أثناء عمله مساعداً في مكتب وزير التجارة والصناعة أرئيل شارون في ذلك الوقت أدين بتهم متعلقة بالاحتيال وخيانة الأمانة. وعام 2019، ظهر أن كاتس مشتبه بتورطه في قضية "طرق إسرائيل"، وهي شركة تدير البنية التحتية الوطنية في إسرائيل. في إطار القضية، حُقق معه بشبهة الفساد والإدارة غير السليمة. وحسب الشرطة، تلقى كاتس مزايا ودعماً سياسياً من جهات مرتبطة بالشركة مقابل دعمه لمشاريع معينة لها.

بالإضافة إلى قضية أخرى تورط فيها كاتس تتعلق بالمقاول دافيد أبل، الذي أُدين بقضايا فساد، وفي حالة كاتس زُعم أنه تلقى دعماً سياسياً من أبل مقابل مساعدته في الترويج لمشاريع عقارية. وعندما كان وزيراً للمواصلات، اتُّهم كذلك بإجراء تعيينات سياسية غير ملائمة في وزارته وفي الشركات العامة المرتبطة به.

مُنظِّر الإبادة

يتبنى كاتس آراء متطرفة تجاه القضية الفلسطينية، فهو من أشد المعارضين لقيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، في المقابل يدعم من دون شروط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والجولان، وهو من أشد المتحمسين له، وينادي كذلك بضم أراضي الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال.

واقترح الوزير كاتس "الترانسفير" خياراً للتعامل مع الشعب الفلسطيني عبر تهجيره إلى دول عربية أخرى، وبعد الحرب الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة، دعا كاتس إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى جزيرة صناعية يجري إنشاؤها، كما كان من الداعين لتهجير سكان غزة إلى صحراء سيناء المصرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة -بدعم أمريكي- خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.