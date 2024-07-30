وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان: "وقَّع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زامير على طلبية بقيمة تزيد على 220 مليون دولار، لشراء آلاف ذخائر الهاون دقيقة التوجيه من طراز آيرون ستينج من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية".

وتابعت الوزارة: "جرى تجهيز الذخائر بأنظمة توجيه متطورة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي، ما يتيح الاستهداف الدقيق، مع تقليل الأضرار الجانبية والحد من المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين (المدنيون)".

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل لتعزيز إنتاجها المحلي من الذخائر، فسبق أن وقّعَت وزارة الدفاع الإسرائيلية في شهر يوليو/تموز 2023 عقداً مع شركة إلبيت سيستمز لإنتاج قذائف مدفعية بقطر 155 مم.

لكن موقع israel defense أشار إلى أن معدل إنتاج الشركة من القذائف قد يصل إلى 3000 قذيفة في الشهر، وهو نصف معدَّل الاستخدام اليومي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب 2006 مع لبنان، التي أطلق خلالها الجيش ما يقرب من 200 ألف قذيفة مدفعية بمعدل 6000 قذيفة في اليوم.

أزمة الذخائر

يواجه جيش الاحتلال أزمة واضحة في الذخائر، فخلال المراحل الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استهلك كمية كبيرة منها، وخاصة المستخدمة في القصف الجوي والمدفعي، إذ أطلق ما يقرب من 100 ألف قذيفة مدفعية خلال شهر ونصف الشهر من العملية البرية في غزة.

الاستخدام المكثّف للذخائر والاستنزاف الكبير للمعدات والآليات العسكرية خلال العملية البرية دفع الجيش لاحقاً إلى تبني إجراءات "الاقتصاد في الذخيرة" وخاصة بعدما علق عدد من الدول الأوروبية جزءاً من واردات الأسلحة إلى إسرائيل.

هذا الأمر وغيره دفع وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى الإعلان عن خطة "الاستقلال" في إنتاج الذخائر، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن وزارة الدفاع أعدت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي خطة باسم "برنامج الاستقلال"، لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في الذخائر.

وأضافت الصحيفة أن جزءاً من الدروس والعبر التي استخلصها جيش الاحتلال في معركة غزة، هو الحاجة إلى تأمين خطوط إنتاج محلية للقنابل الجوية، وأن إسرائيل تعتمد في توفيرها بالكامل على الولايات المتحدة.

تحديات كبيرة

تواجه طموحات إسرائيل لتعزيز الإنتاج المحلي من الذخائر مجموعة من التحديات، تناولها تقرير لموقع "كالكاليست"، وأهمها التكلفة الاقتصادية لعملية الإنتاج المتوقع أن تكون تكلفتها أكثر بعشرات المرات من التي تُستورد من الخارج، مع الحاجة الدائمة إلى صيانة المصانع المنتجة للذخيرة، التي تعد مكلفة للغاية.

أما التحدي الثاني، فيتعلق بالقدرة على الوصول إلى مراحل من الإنتاج الواسع القادر على تلبية احتياجات إسرائيل من الذخائر، وخاصة أن دولاً كبيرة كالولايات المتحدة تواجه صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتها وحلفائها.

وأشار "كالكاليست" إلى أن الإنتاج الواسع من الذخائر يرافقه استهلاك كبير للمواد الخام المستخدمة في تصنيع هذا النوع من القذائف، وهو ما لا يمكن تحصيله من الإنتاج المحلي، وبالتالي تظلّ الحاجة إلى الاستيراد من الخارج قائمة.