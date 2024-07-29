سياسة
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خلال الأيام المقبلة.. بريطانيا تعتزم وقف تصدير السلاح إلى تل أبيب
أفاد إعلام عبري، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تقدر أن الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة  كير ستارمر ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب.
خلال الأيام المقبلة.. بريطانيا تعتزم وقف تصدير السلاح إلى تل أبيب
بريطانيا تعتزم وقف تصدير السلاح إلى تل أبيب. / صورة: AA
29 يوليو 2024

وقال موقع "واينت" الإخباري إن "إسرائيل تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص التصدير الدفاعي إلى إسرائيل"، مضيفاً: "يدرس البريطانيون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن القرار سيتُخذ".

وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء وستحذو دول أخرى حذوها"، وأردف: "ينضم القرار المتوقع من البريطانيين إلى المقاطعة الهادئة والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة".

وشرعت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر بالتراجع عن قرارات اتخذتها سابقتها، إذ أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.

والجمعة، قررت الحكومة البريطانية أيضاً سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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