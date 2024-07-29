سياسة
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"حزب الله" يستهدف منظومة ‏تجسسية بشمال إسرائيل.. والاحتلال يقصف جنوب لبنان
أكد "حزب الله"، اليوم الاثنين، تنفيذه عدة هجمات ضد مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، فيما تواصل تل أبيب قصف قرى وبلدات عدة جنوب لبنان.
"حزب الله" يستهدف منظومة ‏تجسسية بشمال إسرائيل.. والاحتلال يقصف جنوب لبنان
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية شيحين الحدودية بجنوب لبنان / صورة: AFP
29 يوليو 2024

وأفاد "حزب الله" في سلسلة بيانات، اليوم الاثنين، بأن عناصره استهدفوا منظومة فنية ‏تجسسية جرى تثبيتها مؤخراً في موقع المالكية (شمال إسرائيل) بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

وأشار في بيانين آخرين إلى أن مقاتليه استهدفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة تجمعات لجنود إسرائيليين في موقعي ‏الراهب والبغدادي "‏رداً على استهداف إسرائيل قرية شقرا جنوب لبنان".

بدورها، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، اليوم الاثنين، "إن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة حولا جنوب لبنان، بينما تعرضت أطراف بلدة مركبا لقصف مدفعي"، مشيرة إلى "قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي القندولي غربي بلدة ميس الجبل".

وعلى خلفية مقتل 12 درزياً معظمهم أطفال وإصابة آخرين السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وبينما اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي "حزب الله" بالوقوف خلف هذه الحادثة ويتوعد بالرد، نفى الحزب قطعياً أي مسؤولية عنها.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية المحتلة، فضلاً عن الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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