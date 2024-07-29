وأكد جليك، في تصريحات صحفية بأنقرة، اليوم الاثنين، أن "التصريحات التي استخدمها وزير الخارجية الإسرائيلي تجاه رئيسنا ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، وفيها تحريض على الحرب"، معتبراً إياها "تماماً مثل التصريحات التي استخدمها وزير خارجية هتلر النازي".

وأشار جليك إلى أنه "ستجري محاكمة أشخاص مثل نتنياهو وكاتس بالطريقة نفسها التي حوكم بها آخرون ارتكبوا جرائم إبادة جماعية في الماضي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد نشر، مساء أمس الأحد، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، منشوراً يتضمن افتراءات تستهدف الرئيس أردوغان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري بغزة.