سياسة
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قبيل اندلاع أزمة.. واشنطن تدعو رعاياها في لبنان للمغادرة
دعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون القنصلية رينا بيتر، اليوم الاثنين، رعايا بلادها في لبنان إلى تحضير خطة عمل للأزمات، والمغادرة قبل اندلاع أزمة بين "حزب الله" وإسرائيل.
قبيل اندلاع أزمة.. واشنطن تدعو رعاياها في لبنان للمغادرة
السفارة الأمريكية لدى بيروت تطالب المواطنين الأمريكيين بلبنان بتحضير خطة عمل للأزمات للمغادرة / صورة أرشيفية: Reuters 
29 يوليو 2024

وقالت بيتر، في تصريحات بمقطع مصور نشرته السفارة الأمريكية لدى بيروت عبر حسابها على منصة إكس، إن "لبنان صديق للولايات المتحدة، وأنا سعيدة بزيارته للمرة الأولى"، وأضافت في رسالة وجهتها إلى المواطنين الأمريكيين بلبنان: "حفاظاً على سلامتكم، ننصحكم بتحضير خطة عمل للأزمات، والمغادرة قبل اندلاع أزمة بين حزب الله وإسرائيل".

والأحد، ذكّرت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، رعاياها بـ"مراجعة تحذير السفر الحالي، الذي يحث بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان".

ويحث التحذير الحالي المواطنين الأمريكيين بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان، وكذلك يوصيهم بالتسجيل في برنامج التسجيل (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعهم في حالة الطوارئ.

وأشار البيان إلى أن السفارة الأمريكية "تلفت انتباه المواطنين إلى حقيقة مفادها أنه وسط التوتر المتزايد في المنطقة، تعدّل بعض شركات الطيران جداول رحلاتها في لبنان".

ونصحت السفارة الأمريكية مواطنيها المسافرين من أو إلى لبنان بمراقبة حالة رحلاتهم من كثب، وأن يكونوا على دراية بأن مسارات الرحلات قد تتغير مع القليل من التحذير أو بدونه، وأن يضعوا خططاً بديلة. وأشارت إلى أن البيئة الأمنية في لبنان بالوقت الحالي "معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة".

وعلى خلفية مقتل 12 درزياً معظمهم أطفال وإصابة آخرين السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله". وبينما اتهم جيش الاحتلال "حزب الله" بالوقوف خلف هذه الحادثة وتوعد بالرد، نفى الحزب قطعياً أي مسؤولية عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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