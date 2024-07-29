سياسة
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مجلس الأمن القومي الأمريكي يتهم حزب الله بتنفيذ هجوم مجدل شمس
دعت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسن، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الذي تعرضت له بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل، متهمة حزب الله بتنفيذه.
مجلس الأمن القومي الأمريكي يتهم حزب الله بتنفيذ هجوم مجدل شمس
أفراد الطوارئ يتفقدون بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل بعد سقوط صواريخ عليها / صورة: Reuters
29 يوليو 2024

وقالت واتسن، أمس الأحد، في بيان بشأن الهجوم الصاروخي على مجدل شمس،"لقد عقدنا مناقشات متواصلة مع نظرائنا الإسرائيليين واللبنانيين منذ الهجوم المروع الذي استهدف شمال إسرائيل يوم أمس وتسبب بمقتل عدد من الأطفال في أثناء لعبهم كرة القدم".

واتهمت واتسن حزب الله بتنفذ الهجوم، قائلة "لقد نفذ حزب الله اللبناني هذا الهجوم، فقد كان الصاروخ تابعاً له وأطلق من منطقة خاضعة لسيطرته"، مضيفة "يتعين إدانة هذا الهجوم على المستوى الدولي".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على "التوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق بغرض وضع حد نهائي للهجمات والسماح بعودة السكان إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود".

وعلى خلفية مقتل 12 درزياً معظمهم أطفال وإصابة آخرين السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وبينما اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي "حزب الله" بالوقوف خلف هذه الحادثة ويتوعد بالرد، نفى الحزب قطعياً أي مسؤولية عنها.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية المحتلة، فضلاً عن الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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