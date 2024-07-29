وبحسب بيان منشور لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر حسابها بمنصة "إكس"، شدد الرئيس أردوغان على الأهمية التي توليها تركيا لوحدة أراضي الصومال واتحاده.

وأكد أردوغان استمرار الدعم المقدم للصومال في مكافحته للإرهاب، مشيراً إلى أن تركيا "تواصل بشكل مكثف جهود الوساطة من أجل حل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا"، بحسب البيان.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا لاستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

وأشار الرئيس التركي في الاتصال مع نظيره الصومالي إلى أن التعاون بين البلدين في عديد من المجالات وبخاصة الطاقة والدفاع، "سيستمر بشكل متزايد".