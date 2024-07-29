سياسة
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الرشق: نتنياهو هو من يماطل ويراوغ ويضع العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار
أكّد القيادي في حركة حماس عزت الرشق مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هو من يماطل ويراوغ ويضع العقبات أمام الاتفاق (وقف إطلاق النار)"، مكذّباً ادعاء مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الحركة "تمنع" التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
الرشق: نتنياهو هو من يماطل ويراوغ ويضع العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار
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29 يوليو 2024

وأوضح الرشق في بيان على تليغرام، أن "ما صدر عن رئاسة الوزراء (الإسرائيلية) من أن حماس هي من يمنع التوصل إلى اتفاق، كلام فارغ ولا أساس له من الصحة"، مشدداً على أن "نتنياهو هو من يماطل ويراوغ ويضع العقبات أمام التوصل إلى اتفاق".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أنّ "الوسطاء يعلمون تماماً أن حماس أبدت مرونة وإيجابية، فتحت الطريق للتوصل إلى اتفاق، وتجاوزت العقبات الإسرائيلية"، وأنّ الحركة "رحبت بما ورد في قرار مجلس الأمن، وبما تضمنه خطاب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن من نقاط تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وصفقة تبادل، فيما لم يوافق نتنياهو عليهما".

وذكر الرشق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يكذب بكلامه عن موافقته على المقترح (الإسرائيلي) كما هو، وعن تعديلات قدّمَتها حماس، مشيراً إلى أن "العالم كلّه يعرف أن نتنياهو وضع مطالب وشروطاً إضافية لم تكُن وردت في الورقة (الإسرائيلية نفسها)، ولم ترد في كل المقترحات التي قدّمها الوسطاء في كل جولات المفاوضات، وما حدث في لقاء روما الأخير يؤكد ذلك".

وفي وقت سابق الاثنين، ادّعى مكتب نتنياهو أن "قيادة حماس تمنع التوصل إلى صفقة"، وزعم أن تل أبيب لم تغيّر أو تضف أي شروط في المقترح، "بل على العكس من ذلك، حتى هذه اللحظة حماس هي التي طالبت بـ29 تغييراً ولم تستجب للمخطط الأصلي".

والأحد عاد رئيس الموساد برنياع إلى تل أبيب، بعد مشاركته في محادثات رباعية بمشاركة وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لم تسفر عن نتائج بالعاصمة الإيطالية روما بشأن مقترح اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل أسرى مع حركة حماس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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