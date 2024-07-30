سياسة
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السودان.. الصحة العالمية تدعو لحماية المدنيين والمستشفيات بالفاشر
دعت منظمة الصحة العالمية الأطراف المتحاربة في السودان إلى حماية المدنيين من الهجمات التي وصفتها بالغاشمة، واحترام حرمة الرعاية الصحية، معربة عن شعورها "بالرعب" من الهجمات على المدنيين، خصوصاً المستشفيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
السودان.. الصحة العالمية تدعو لحماية المدنيين والمستشفيات بالفاشر
تشهد الفاشر منذ 10 مايو/أيار الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة / صورة: AA
30 يوليو 2024

وذكرت المنظمة في منشور على منصة إكس أنها تشعر "بالرعب من الهجمات على المدنيين في الفاشر، بما في ذلك المستشفيات، التي أسفرت عن مقتل وإصابة 168 شخصاً (منذ السبت) حتى الآن".

وأكدت الصحة العالمية أن "على الأطراف المتحاربة (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) حماية المدنيين من مثل هذه الهجمات الغاشمة، واحترام حرمة الرعاية الصحية" في مدينة الفاشر.

وفي وقت سابق الاثنين نقلت وكالة الأنباء السودانية عن حاكم شمال دارفور الحافظ بخيت محمد، إدانته قصف قوات الدعم السريع المكثف على الأسواق والأحياء والمرافق الخدمية بمدينة الفاشر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأشار محمد إلى أنّ الهجوم تسبب في سقوط عدد من القذائف الصاروخية على سوق المواشي بالمدينة يومي السبت والأحد، وفي مقتل أكثر من 60 مدنياً وإصابة أكثر من 100 آخرين، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بـ"دوره في حماية المدنيين بالفاشر".

وتشهد الفاشر منذ 10 مايو/أيار الماضي، اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 18 ألفاً و 800 قتيل، ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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