وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ فوضى عارمة سادت إثر اقتحام نشطاء يمينيين المحكمة العسكرية في بيت ليد، وبثّت مقطع فيديو يُظهِر محتجين من اليمين يقتحمون المحكمة العسكرية ويتدافعون بالأيدي مع عناصر الشرطة العسكرية، الذين لم يتمكنوا من منع عملية الاقتحام.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إنّ "نحو 200 ناشط يميني اقتحموا مقر المحكمة العسكرية داخل قاعدة بيت ليد حيث نُقل جنود الاحتياط التسعة الذين احتُجزوا اليوم (أمس الاثنين) لاستجوابهم بشبهة إساءة معاملة معتقل فلسطيني بشكل خطير في معتقل سدي تيمان (في النقب)".

وأضافت أن عشرات من المحتجين اقتحموا القاعدة ودخلوا مبنى المحكمة العسكرية بداخلها، فيما حاول الجنود (من حرس القاعدة) منعهم الدخول، وأوضحت أن "بين المتظاهرين جنوداً ملثمين ومسلحين، يحمل بعضهم شعار القوة 100 على زيه العسكري، وهي الوحدة المسؤولة عن حراسة المعتقلين في معسكر سديه تيمان".

كانت هيئة البثّ الإسرائيلية كشفت النقاب عن أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة لم تذكر اسمه، ونُقل إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة جراء اعتداء جنسي عليه، ما استدعى فتح الشرطة العسكرية تحقيقاً.

وفي وقت سابق الاثنين اندلعت مواجهات بين الجنود ومحققي الشرطة الإسرائيلية بعد وصولهم إلى معسكر "سدي تيمان" قرب بئر السبع في النقب (جنوب) الذي قالت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إنه يشهد عمليات تعذيب واسعة ضد المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة.