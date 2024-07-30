سياسة
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الولايات المتحدة.. ارتفاع حوادث معاداة المسلمين والفلسطينيين بـ70% بسبب غزة
ارتفعت حوادث التمييز والهجمات ضد المسلمين والفلسطينيين بنحو 70% في الولايات المتحدة بالنصف الأول من 2024، وسط تنامي معاداة المسلمين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، حسب ما أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية اليوم الثلاثاء.
الولايات المتحدة.. ارتفاع حوادث معاداة المسلمين والفلسطينيين بـ70% بسبب غزة
تشييع الطفل المسلم وديع الفيومي الذي تعرض للطعن في ولاية إلينوي الأمريكية 17 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: Reuters Archive
30 يوليو 2024

ويرصد معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في حدة معاداة المسلمين عالمياً وتحيزاً ضد الفلسطينيين وكذلك في معاداة السامية منذ شن إسرائيل الحرب المدمرة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي استشهد فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتسببت في أزمة إنسانية.

وفي الأشهر الستة الأولى من 2024، أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تلقيه 4951 شكوى بشأن وقائع معاداة للمسلمين والفلسطينيين، بزيادة بنحو 70% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وبيّن أن معظم الشكاوى كانت من تمييز في مجالات "الهجرة واللجوء والتوظيف والتعليم"، إلى جانب جرائم الكراهية. وفي 2023، وثّق 8061 شكوى من هذا القبيل في العام بأكمله، بما في ذلك نحو 3600 شكوى في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد اندلاع الحرب.

ومن الوقائع المثيرة للقلق في الأشهر التسعة الماضية بالولايات المتحدة، التي ذكرها التقرير طعن طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 أعوام في أكتوبر/تشرين الأول في إلينوي، وطعن أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير/شباط.

كما ذكر التقرير واقعة إطلاق نار على 3 طلاب من أصل فلسطيني بفيرمونت في نوفمبر/تشرين الثاني، ومحاولة إغراق فتاة أمريكية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر 3 أعوام في مايو/أيار.

وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، الكثير من الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة منذ بدئها. وأشار تقرير المجلس إلى حملة القمع التي شنتها الشرطة والسلطات في الجامعات على الاحتجاجات والمخيمات المناصرة للفلسطينيين في الجامعات.

ولفت المجلس إلى أنه يجمع الأرقام من خلال مراجعة البيانات العامة ومقاطع الفيديو، فضلاً عن التقارير الواردة من مكالمات الجمهور ورسائل البريد الإلكتروني ونظام الشكاوى عبر الإنترنت. كما يتواصل مع الأشخاص الذين ترد تقارير إعلامية بحدوث وقائع لهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة -بدعم أمريكي- خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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