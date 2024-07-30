ويرصد معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في حدة معاداة المسلمين عالمياً وتحيزاً ضد الفلسطينيين وكذلك في معاداة السامية منذ شن إسرائيل الحرب المدمرة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي استشهد فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتسببت في أزمة إنسانية.

وفي الأشهر الستة الأولى من 2024، أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تلقيه 4951 شكوى بشأن وقائع معاداة للمسلمين والفلسطينيين، بزيادة بنحو 70% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وبيّن أن معظم الشكاوى كانت من تمييز في مجالات "الهجرة واللجوء والتوظيف والتعليم"، إلى جانب جرائم الكراهية. وفي 2023، وثّق 8061 شكوى من هذا القبيل في العام بأكمله، بما في ذلك نحو 3600 شكوى في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد اندلاع الحرب.

ومن الوقائع المثيرة للقلق في الأشهر التسعة الماضية بالولايات المتحدة، التي ذكرها التقرير طعن طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 أعوام في أكتوبر/تشرين الأول في إلينوي، وطعن أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير/شباط.

كما ذكر التقرير واقعة إطلاق نار على 3 طلاب من أصل فلسطيني بفيرمونت في نوفمبر/تشرين الثاني، ومحاولة إغراق فتاة أمريكية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر 3 أعوام في مايو/أيار.

وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، الكثير من الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة منذ بدئها. وأشار تقرير المجلس إلى حملة القمع التي شنتها الشرطة والسلطات في الجامعات على الاحتجاجات والمخيمات المناصرة للفلسطينيين في الجامعات.

ولفت المجلس إلى أنه يجمع الأرقام من خلال مراجعة البيانات العامة ومقاطع الفيديو، فضلاً عن التقارير الواردة من مكالمات الجمهور ورسائل البريد الإلكتروني ونظام الشكاوى عبر الإنترنت. كما يتواصل مع الأشخاص الذين ترد تقارير إعلامية بحدوث وقائع لهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة -بدعم أمريكي- خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.