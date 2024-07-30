سياسة
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بعد تهديد إسرائيل.. تحذيرات غربية لتجنب التصعيد بين تل أبيب وحزب الله
تتوالى دعوات دول غربية لرعاياها بمغادرة لبنان، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية بالمنطقة ومخاوف من تداعيات التصعيد بين جيش الاحتلال وحزب الله، تعقيباً على التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد بعد حادثة "مجدل شمس" في الجولان السوري المحتل.
بعد تهديد إسرائيل.. تحذيرات غربية لتجنب التصعيد بين تل أبيب وحزب الله
تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية بالمنطقة تعقيباً على التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد مع حزب الله- أرشيف / صورة: Reuters
30 يوليو 2024

وفي هذا الصدد، ناشدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إسرائيل عدم السقوط في "فخ" الرد الانتقامي، قائلة إنها "قلقة للغاية" إزاء الوضع في لبنان وخطر حدوث تصعيد في المنطقة.

وقالت، في تصريحات خلال زيارة رسمية إلى الصين، إن المجتمع الدولي ينبغي أن يواصل بث رسائل التهدئة، وأضافت أن الصين يمكنها أن تسهم في هذه الجهود نظراً "لعلاقاتها القوية" مع إيران والسعودية.

بدوره، قال قصر الإليزيه، في بيان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني بأنه ينبغي لإيران أن تضطلع بدور لتجنب تصعيد التوتر بين لبنان وإسرائيل "عن طريق وقف الدعم لأطراف تزعزع استقرار المنطقة"، على حد وصفه.

من جانبه، أكد البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه واثق من إمكانية تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن أخبار اندلاع نزاع شامل في الشرق الأوسط غداة الهجوم الصاروخي في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل أمر "مُبالَغ فيه".

وأكد كيربي أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أجروا محادثات على "مستويات متعددة" خلال نهاية الأسبوع، مضيفاً في اتصال مع الصحفيين: "لا أحد يريد حرباً أوسع نطاقاً، وأنا واثق بأننا سنكون قادرين على تجنب مثل هذه النتيجة".

وأمس الاثنين، دعت دول غربية عدة مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد، وتجنب "السفر إلى لبنان" وشجّتعهم على مغادرة البلاد، جراء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

والأحد، كلّف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينت"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتحديد كيفية وتوقيت مهاجمة حزب الله، على خلفية حادثة مجدل شمس.

والسبت الماضي، قتل 12 شخصاً من أصول سورية، معظمهم أطفال، وأُصيب آخرون، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية المحتلة، اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاقه، بينما ينفي الأخير ذلك.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنُّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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