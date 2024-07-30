ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء عن وزيرة الصحة فينا جورج، قولها "إلى الآن، وصلت 24 جثة إلى مستشفيات مختلفة، وكثيرون أصيبوا بجروح"، مؤكدة أن "عمليات الإنقاذ متواصلة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مسؤولون في الهند أن انزلاقات أرضية ناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة في وقت مبكر الثلاثاء، أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وسط تخوف بأن يكون المئات عالقين تحت التراب.

ووقعت الكارثة مع هطول أمطار غزيرة على ولاية كيرالا في جنوب البلاد. وأفادت تقارير محلية بأن جهود الإغاثة تواجه تحديات فاقمها انهيار جسر رئيسي في مقاطعة واياناد.

وأعلن الجيش الهندي في بيان أنه نشر أكثر من 200 جندي لمساعدة قوات الأمن المحلية وفرق الإطفاء في مهمات البحث والإنقاذ، كما لفت إلى "الاشتباه بأن المئات عالقون" في مكان انزلاق التربة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر منصة إكس أن السلطات المركزية وعدت سلطات كيرالا بتوفير "كل مساعدة ممكنة"، مقدماً تعازيه إلى عائلات الضحايا والمصابين الذين نُقل العديد منهم إلى المستشفيات.

وتوقعت هيئة إدارة الكوارث في الولاية هطول المزيد من الأمطار الثلاثاء، على أن تصحبها رياح عاتية. بينما أعرب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي الذي كان نائباً عن واياناد، عن أمله في إنقاذ كل العالقين "قريباً".

وتوفر الأمطار الموسمية بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول في جنوب آسيا متنفساً من درجات الحرارة المرتفعة، وتكتسي أهمية كبرى على صعيد تجديد إمدادات المياه، وتعد أساسية للزراعة ومعيشة ملايين المزارعين، وتساهم في توفير الأمن الغذائي لنحو ملياري شخص يقطنون هذه المنطقة من العالم.

إلا أن هذه الأمطار تتسبب في المقابل بأضرار واسعة عبر انزلاقات التربة والفيضانات التي ازدادت في الأعوام الأخيرة، إذ يرى خبراء أن التغيّر المناخي يزيد من حدة هذه الأزمات.