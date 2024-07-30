سياسة
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إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري في درعا
أفادت وسائل إعلام محلية سورية، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع دفاع جوي تابعة للنظام السوري في محافظة درعا جنوبي البلاد، ليل الاثنين-الثلاثاء، فيما حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام "التصدي لطائرات مسيرة كانت تحلق بالأجواء".
إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري في درعا
قصف إسرائيلي على مواقع دفاع جوي للجيش السوري في درعا - أرشيف / صورة: AA
30 يوليو 2024

وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ كلّاً من تل الجايبة وقاعدة للدفاع الجوي في الموقع، وتل أم حوران التي تتمركز فيها قوات النظام وقوات الدفاع الجوي في ريف درعا الغربي، فيما لم تتطرق وسائل إعلام النظام إلى القصف حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل شنت الضربات من الجولان السوري المحتل، دون ذكر وقوع إصابات، في ظل توتر إقليمي متصاعد بعدما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على ضربة صاروخية أودت بحياة 12 من الفتية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، السبت.

ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، شنَّت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفةً مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً لإيران وأخرى لحزب الله، ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنها ستتصدى لما تصفه بـ"محاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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