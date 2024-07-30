وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن إسرائيل استهدفت بالصواريخ كلّاً من تل الجايبة وقاعدة للدفاع الجوي في الموقع، وتل أم حوران التي تتمركز فيها قوات النظام وقوات الدفاع الجوي في ريف درعا الغربي، فيما لم تتطرق وسائل إعلام النظام إلى القصف حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل شنت الضربات من الجولان السوري المحتل، دون ذكر وقوع إصابات، في ظل توتر إقليمي متصاعد بعدما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على ضربة صاروخية أودت بحياة 12 من الفتية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، السبت.

ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، شنَّت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفةً مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً لإيران وأخرى لحزب الله، ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنها ستتصدى لما تصفه بـ"محاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا".