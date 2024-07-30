وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها "نقلت إلى المستشفى مصابَين خلال مواجهات في مخيم عسكر، الأول طفل (13 عاماً) أُصيب برصاص حي في الفخذ، والآخر طفل (14 عاماً) أُصيب بشظايا رصاص في الفخذ".

وأفادت الجمعية بأن طواقمها تتعامل مع "إصابة لمُسن (62 عاماً) اعتدى عليه مستوطنون بالضرب ورشّوه بغاز الفلفل على وجهه عند شارع مستوطنة يتسهار المُقامة على أراضي المواطنين جنوب المدينة"، مشيرة إلى "نقله إلى مركز طوارئ ابن سينا في بلدة حوارة".

كما أوضح شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم عين بيت الماء بنابلس شمال الضفة، وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، ودهم منازل عدة، واعتقل مواطناً قبل أن ينسحب منها، كما أشاروا إلى أن الجيش وضع قنّاصة على أسطح عمارات سكنية، وفتش منازل.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطناً أُصيب في قدميه خلال العملية الإسرائيلية في مخيم عين بيت الماء. وهدم جيش الاحتلال منزلاً فلسطينيّاً في بلدة دوما، بدعوى "البناء دون ترخيص".

هدم منزل وتحطيم مركبات

وقال رئيس مجلس محلي دوما سليمان دوابشة، إن "قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة من الجهة الغربية برفقة أربع جرافات وشرعت في هدم منزل فلسطيني مكون من 4 طوابق يعود إلى المواطن مأمون دوابشة، وبلغت قيمة بنائه نحو مليونَي شيكل (380 ألف دولار)".

وفي قلقيلية شمال الضفة، دهمت قوات الاحتلال بناية سكنية وفتشت منازل واعتقلت فلسطينيَّيْن اثنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سيّرت آلياتها العسكرية في شوارع قلقيلية، وحطّمت عدداً من مركبات المواطنين وأطلقت الرصاص والقنابل الصوتية، واعتقلت مواطناً دون معرفة هويته.

وفي السياق، هدمت جرافات إسرائيلية بئراً واقتلعت أشجاراً في بلدة "بيت عوا" غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بالذريعة ذاتها، وفق شهود عيان. وأكدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" (رسمية)، هدم الاحتلال 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من 2024.

واقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا صلوات تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، حسب شهود عيان.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين.

من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، الفلسطينيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطناً، وأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة: رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وطولكرم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت نحو 9870 من الأسرى، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.