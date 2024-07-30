وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الاثنين: "يتوجه وزيرنا (فيدان) إلى العاصمة الإيرانية طهران في 30 يوليو/تموز 2024 لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان".

ومن المقرر أن تُقام مراسم أداء القسم الدستوري لبزشكيان في مجلس الشورى (البرلمان)، الثلاثاء، بحضور رؤساء حكومات ودول عديد من البلدان، يليه تقديم الرئيس الجديد حكومته للبرلمان لحصولها على ثقته.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز ووزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو/تموز الجاري، بحصوله على 53.7% من الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/أيار الماضي.