سياسة
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فيدان يتوجه إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين للرئيس بزشكيان
يتوجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طهران، لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.
فيدان يتوجه إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين للرئيس بزشكيان
هاكان فيدان أكد أهمية إعلان وقف إطلاق نار في غزة بأقرب وقت / صورة: AA
30 يوليو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الاثنين: "يتوجه وزيرنا (فيدان) إلى العاصمة الإيرانية طهران في 30 يوليو/تموز 2024 لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان".

ومن المقرر أن تُقام مراسم أداء القسم الدستوري لبزشكيان في مجلس الشورى (البرلمان)، الثلاثاء، بحضور رؤساء حكومات ودول عديد من البلدان، يليه تقديم الرئيس الجديد حكومته للبرلمان لحصولها على ثقته.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز ووزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو/تموز الجاري، بحصوله على 53.7% من الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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