سياسة
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لم يستطع الهرب.. الاحتلال يعدم شخصاً من ذوي الإعاقة قبل انسحابه من خان يونس
عثرت طواقم طبية، اليوم الثلاثاء، على جثمان مدني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في منزله بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قبل أن ينسحب من المنطقة بعد أكثر من أسبوع من تنفيذ عملية برية فيها بالتزامن مع تواصل غاراته.
لم يستطع الهرب.. الاحتلال يعدم شخصاً من ذوي الإعاقة قبل انسحابه من خان يونس
الشهيد إياد النجار الذي عثر على جثمانه داخل منزله شرق خان يونس / صورة: وكالة وفا للأنباء / Others
30 يوليو 2024

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بأن طواقم طبية عثرت على "جثمان الشهيد إياد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، داخل منزله شرق خان يونس"، مشيرة إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال.

في غضون ذلك، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، من شرق محافظة خان يونس بعد أكثر من أسبوع من تنفيذ عملية برية رغم إعلانه مسبقاً أنها ضمن "المناطق الآمنة"، فيما يواصل توغله بمناطق جنوب المدينة.

ومنذ ساعات الصباح، بدأ عشرات الفلسطينيين العودة إلى منازلهم شرق خان يونس التي نزحوا منها مع بدء العملية في 22 يوليو/تموز الجاري، فيما جرى انتشال عدد من جثامين الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال شرق خان يونس، فيما لم تعلن مصادر طبية عن العدد الرسمي بعد.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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