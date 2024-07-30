وأوضحت الوكالة أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتل الشاب "ح. ح. م" وإلى أضرار فادحة بالمنزل. فيما نعى "حزب الله" في بيان العنصر "حسن حسين ملك - بدر، مواليد عام 1995 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس"، وفق تعبير الحزب.

وبمقتل "ملك" ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" جراء المواجهات مع إسرائيل إلى 387 عنصراً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي السياق، أشارت الوكالة اللبنانية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "استهدف بالقصف المدفعي عند الثالثة فجراً، منطقة وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مهاجمة نحو 10 أهداف لـ"حزب الله" في 7 مناطق جنوب لبنان. وقال في بيان مقتضب: "منذ ساعات مساء أمس (الاثنين)، أغار الجيش من خلال طائرات سلاح الجو والمدفعية على نحو 10 أهداف لحزب الله في 7 مناطق بجنوب لبنان".

وقال إن الغارات التي شنها "جواً وبراً، أدت إلى القضاء على مسلح من حزب الله في منطقة بيت ليف، وتدمير مستودع أسلحة وبنى معادية ومبان عسكرية ومنصة صاروخية استخدمها الحزب في جنوب لبنان".

وعلى خلفية مقتل 12 مدنيا معظمهم أطفال وإصابة آخرين، السبت الماضي، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية المحتلة، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بعد أن اتهم جيش الاحتلال "حزب الله" بالوقوف خلف الحادث وتوعده بالرد، رغم نفي الأخير.

ووسط المخاوف من التصعيد، شهدت حركة الطيران من وإلى لبنان عبر المطار الوحيد في العاصمة بيروت بين الأحد والاثنين، حالة من الترقب والحذر، بخاصة مع إعلان عدد من شركات الطيران الدولية تأجيل أو إلغاء رحلاتها.

في حين وجّهت خارجيات العديد من الدول العربية والغربية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، ومغادرته أو اتخاذ إجراءات أمان خاصة في حال بقائهم فيه، تحسباً لضربة إسرائيلية متوقعة.