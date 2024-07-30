سياسة
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تركيا وأرمينيا تتفقان على مواصلة التطبيع دون شروط مسبقة
أعلنت وزارة الخارجية التركية انعقاد الاجتماع الخامس لعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، اليوم الثلاثاء، في معبر علي جان–مارغارا الحدودي، وذلك لبحث مواصلة عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.
تركيا وأرمينيا تتفقان على مواصلة التطبيع دون شروط مسبقة
اجتماع خامس لممثلي تركيا وأرمينيا في معبر علي جان مارغارا الحدودي لمواصلة التطبيع / صورة: AA
30 يوليو 2024

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الممثل الخاص لتركيا للتطبيع مع أرمينيا، السفير سردار قليج، ونائب رئيس البرلمان الأرميني، روبين روبينيان، أكدا أهمية الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في اجتماعاتهم السابقة، ومواصلة مسار التطبيع دون أي شروط مسبقة.

كما اتفق المجتمعون على تقييم المتطلبات الفنية لتمكين تشغيل البوابة الحدودية لسكة حديد "آقياقا-أخوريك" بما يتماشى مع التطورات الإقليمية وكذلك لتبسيط إجراءات التأشيرة المتبادلة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية (الرسمية).

كما أعاد الجانبان التركي والأرميني تأكيد موافقتهما على مواصلة عملية التطبيع دون أي شروط مسبقة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في التطبيع الكامل بين بلديهما.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2022، عقد قليج وروبينيان الاجتماع الأول لبحث التطبيع بين البلدين في العاصمة الروسية موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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