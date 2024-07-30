وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الممثل الخاص لتركيا للتطبيع مع أرمينيا، السفير سردار قليج، ونائب رئيس البرلمان الأرميني، روبين روبينيان، أكدا أهمية الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في اجتماعاتهم السابقة، ومواصلة مسار التطبيع دون أي شروط مسبقة.

كما اتفق المجتمعون على تقييم المتطلبات الفنية لتمكين تشغيل البوابة الحدودية لسكة حديد "آقياقا-أخوريك" بما يتماشى مع التطورات الإقليمية وكذلك لتبسيط إجراءات التأشيرة المتبادلة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية (الرسمية).

كما أعاد الجانبان التركي والأرميني تأكيد موافقتهما على مواصلة عملية التطبيع دون أي شروط مسبقة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في التطبيع الكامل بين بلديهما.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2022، عقد قليج وروبينيان الاجتماع الأول لبحث التطبيع بين البلدين في العاصمة الروسية موسكو.