كان الثنائي التركي يوسف ديكتش وشيفوال إيلايدا ترهان، على وشك الفوز بنتيجة 14-12 بعد تقدمهما بـ8-4، لكن الثنائي الصربي دامير ميكيك وزورانا أرنوفيتش، قدما عودة قوية خلال المواجهة المثيرة بمركز شاتورو للرماية، وفازا بالميدالية الذهبية بنتيجة 14-16.

وذهبت الميدالية البرونزية للفريق الهندي المكون من مانو بهاكر وسارابجوت سينغ، عقب الفوز على الثنائي الكوري الجنوبي أوه يي جين ولي وون هو بنتيجة 16-10، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وهذه هي الميدالية الأولى التي تفوز بها تركيا في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية.