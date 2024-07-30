سياسة
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تركيا تفوز بفضية المسدس الهوائي في الرماية المختلطة بأولمبياد باريس 2024
فاز الفريق التركي، اليوم الثلاثاء، بالميدالية الفضية في مسابقة مسدس ضغط الهواء للرماية من مسافة 10 أمتار للفرق المختلطة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
تركيا تفوز بفضية المسدس الهوائي في الرماية المختلطة بأولمبياد باريس 2024
الثنائي يوسف ديكتش وشيفوال إيلايدا ترهان / صورة: AA
30 يوليو 2024

كان الثنائي التركي يوسف ديكتش وشيفوال إيلايدا ترهان، على وشك الفوز بنتيجة 14-12 بعد تقدمهما بـ8-4، لكن الثنائي الصربي دامير ميكيك وزورانا أرنوفيتش، قدما عودة قوية خلال المواجهة المثيرة بمركز شاتورو للرماية، وفازا بالميدالية الذهبية بنتيجة 14-16.

وذهبت الميدالية البرونزية للفريق الهندي المكون من مانو بهاكر وسارابجوت سينغ، عقب الفوز على الثنائي الكوري الجنوبي أوه يي جين ولي وون هو بنتيجة 16-10، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وهذه هي الميدالية الأولى التي تفوز بها تركيا في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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