شغلت التقنية موقعاً مهماً في الأدب العالمي. من الطائرات إلى السيارات والهواتف المحمولة حتى الغواصات.. تطورات تقنية احتوتها مؤلفات الخيال العلمي، لكنّ الأمور لم تكن دائماً بهذه الوردية، فجزء كبير من أدبيات " الديستوبيا" مبنية على اللحظة التي تمكنت فيها الآلة من الاستقلال والتحول إلى تهديد.

تناولت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير، رواية "حرب السمندر" للكاتب التشيكي كارل تشابيك. الرواية التي صدرت عام 1936، قدَّمت تنبؤاً ساخراً وسوداوياً للشكل الذي سوف تصل إليه علاقة الإنسان مع التقنية والآلة.

وتُقدم المجلة شرحاً للرواية يربط ما بين أحداثها الخيالية التي تدور ما بين الإنسان وكائنات "السمندر" على إحدى الجزر الإندونيسية وواقع اليوم الذي يتضخم فيه حضور الذكاء الصناعي وتزداد الآلة استقلالاً عن البشر وتهديداً لهم.

وتبدأ حكاية البشر مع السمندر، وهي كائنات برمائية، عندما يدرك طاقم إحدى السفن الهولندية التي تعمل في استخراج اللآلئ إمكانية استخراج السمندرات اللآلئ من أعماق البحر، يعجَب الطاقم بفعل السمندر كما حدث مع البشر عندما اختبر مهارات الذكاء الصناعي لأول مرة.

ولزيادة فاعليتها تطلب السمندرات لاحقاً استخدام السكاكين لزيادة إنتاجها من اللؤلؤ، لكنَّ هذا التطور التقني لحيوانات السمندر يؤدي إلى زيادة قدراتها في مواجهة الحيوانات الأخرى، مما يزيد من فرص بقائها وبالتالي زيادة عددها.

زيادة العدد تترافق مع ظهور "نقابة السمندر" التي تشبِّهها الرواية بشركات التكنولوجيا اليوم، التي تدرّب السمندرات وتطوِّر قدراتها لتؤدي مهام ووظائف أخرى في المجتمع البشري على غرار ما يجري اليوم من دمج الذكاء الصناعي وتقنياته في مجالات عدة. هذه العملية يقابلها اعتراض أفراد المجتمعات خشية على وظائفهم، بصورة مشابهة لما يحدث اليوم من مخاوف من أن يحرم الذكاء الصناعي الآلاف من أعمالهم.

ومع الوقت يتساءل الناس في الرواية عن مسؤولية السمندرات وإهدارها الموارد، كما نطرح اليوم أسئلة حول المسؤولية الأخلاقية للذكاء الصناعي. وبرز ذلك بصورة كبيرة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استُخدمت فيها تطبيقات الذكاء الصناعي وقلّت فيه مشاركة الإنسان في دورة صناعة القرار لصالح دور أكبر للآلة.

وفي مواجهة انتقادات واعتراضات المجتمعات، تقدم النقابة التطمينات بأن السمندرات تُماثل البشر فقط ولا يمكن أن تتفوق عليهم، إلا أنها في النهاية تفعل ذلك. بحلول الوقت الذي يدرك فيه الناس أنهم لا يفهمون كيفية عمل السمندرات، يكون الأوان قد فات، خصوصاً أن جزءاً من حياة السمندرات تحت الماء. كما هو الحال مع تطبيقات الذكاء الصناعي التي لا ندرك الكثير عن طريقة عملها وشكل اتخاذ القرارات فيها.

تُرجمت الرواية إلى اللغة العربية، ونالت إشادة عالمية لما تضمنته من قدرة على تناول قضايا التقنية وعلاقتها بالشر، هذا المجال حاز اهتمام الكاتب التشيكي الذي أدخل مصطلح "الروبوت" لأول مرة في اللغة العصرية.