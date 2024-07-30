سياسة
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بسبب عدم تعاونها.. حكومة طالبان تقطع علاقتها مع 14 بعثة دبلوماسية
أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تبرؤها من 14 بعثة دبلوماسية تابعة لبلادها في دول أغلبها أوروبية، ومطالبة الأجانب والمواطنين الأفغان في هذه الدول بمراجعة البعثات الأفغانية التي في الدول الأخرى لإنجاز معاملاتهم.
بسبب عدم تعاونها.. حكومة طالبان تقطع علاقتها مع 14 بعثة دبلوماسية
الحكومة الأفغانية تعلن تبرؤها من 14 بعثة دبلوماسية تابعة لبلادها في دول أغلبها أوروبية / صورة: AA
30 يوليو 2024

وأفادت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، في بيان، بأنها قطعت العلاقة مع سفارات وقنصليات أفغانية لدى كلّ من لندن، وبرلين، وبون، وبلجيكا، وسويسرا، والنمسا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، وبولندا، والسويد، والنرويج، وكندا وأستراليا.

وأضافت أنها دعت مراراً البعثات الأفغانية في هذه الدول والمدن للتعاون مع الحكومة المركزية، إلا أنها لم تستجب، موضحةً أنه في هذا الإطار، فإن وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية الأخرى في الحكومة المؤقتة لن تصدّق على المعاملات المنجَزة في هذه البعثات الدبلوماسية.

وبعد وصول حركة طالبان إلى الحكم عام 2021، أعلنت بعض الدول رفضها عمل ممثلي الحكومة المؤقتة، في البعثات الدبلوماسية الأفغانية على أراضيها، وعلى أثر ذلك، واصل ممثلو الحكومة الأفغانية السابقة إدارة البعثات الدبلوماسية لبلادهم في هذه الدول، ما أدى إلى ظهور خلافات بين هذه البعثات وبين حكومة طالبان المؤقتة.

كانت حركة طالبان قد سيطرت على أفغانستان في 15 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية في نهاية احتلال دام نحو عشرين عاماً منذ 2001.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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