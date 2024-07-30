وتقرر تأجيل السباق إلى الساعة 11:00 من صباح يوم غد الأربعاء، بعد سباق السيدات الذي من المقرر أن يقام في الساعة 8 صباحاً. وكان من المقرر أن تبدأ المنافسات الساعة 8 صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد "باريس 2024" في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي للترايثلون، إن سبب التلوث المفرط يعود إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية يومي الجمعة والسبت. وأضافت أن "الاختبارات التي أُجريت في نهر السين كشفت عن مستويات جودة المياه التي لم توفر ضمانات كافية للسماح بإقامة المنافسات".

وتابع البيان: "لسوء الحظ، يمكن للأحداث الجوية التي تقع خارج سيطرتنا أن تغير جودة المياه وتجبرنا على إعادة جدولة الحدث لأسباب صحية".

وشهدت منطقة باريس هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى رفع مستويات التلوث في نهر السين، حيث تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالَجة إلى النهر. وتسبب استمرار نسبة التلوث المرتفعة في النهر في إلغاء تدريبات السباحين المشاركين في الأولمبياد على مدار اليومين الماضيين وبداية المنافسات الرسمية.