سياسة
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الرئيس الإيراني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
أدى الرئيس الإيراني المنتحب مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، خلال حفل بثه التليفزيون الرسمي مباشرةً وحضرته شخصيات أجنبية.
الرئيس الإيراني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
الرئيس الإيراني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان. / صورة: AFP
30 يوليو 2024

وقال الرئيس التاسع لإيران، في حضور البرلمانيين وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية، بمبنى البرلمان في طهران: "بصفتي رئيساً، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد".

ويشارك في مراسم التنصيب 70 وفداً أجنبياً تضم عدداً من كبار المسؤولين في دول ومنظمات دولية، إلى جانب شخصيات حزبية وسياسية.

وفي كلمته، قال الرئيس الإيراني إنه سيعمل على تقوية العلاقات الإقليمية والتعاون مع العالم على أساس المصالح المشتركة، مؤكداً أنه سيعمل على "تحقيق التنمية الشاملة وتقوية اقتصادنا".

وفي محاولة لطمأنة الخارج، قال الرئيس الإيراني إنه سيعمل على "ترسيخ الأمل والاستقرار في المنطقة، وسأسعى لرفع الحظر المفروض على بلادنا".

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي والنائب عن تبريز ووزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو/تموز الجاري ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما، في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/ أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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