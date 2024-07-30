جاء ذلك في خطاب الرئيس أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.

وأوضح أردوغان أن "المشهد المشين في باريس لا يسيء إلى العالمين الكاثوليكي والمسيحي فحسب بل إلينا أيضاً"، موضحاً أن "التجسيد اللا أخلاقي خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس كشف لنا مجدداً عن مدى التهديد الذي نواجهه".

وأضاف: "ما حدث في باريس مشروع للانحدار بالإنسان الذي هو أشرف المخلوقات إلى مستوى أدنى حتى من الحيوانات"، وشدد على أن الألعاب الأولمبية استُغلت "أداةً للانحراف الذي يخرب الطبيعة البشرية ويفسد الأسرة ويهدد سلامة وبقاء الأجيال".

وفي الافتتاح، جرى تقديم لوحة فنية حيّة تشبه لوحة "العشاء الأخير" للفنان الإيطالي ليونارد دافينشي، تكونت من طاولة كبيرة اجتمع حولها رجال يرتدون أزياء نسائية ويتبرجون بشكل مبالغ به، بالإضافة إلى عارضة أزياء متحولة جنسياً.

"غوغائية نتنياهو لن تُخيفنا"

وفي إشارة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تركيا، قال الرئيس أردوغان: "غوغائية المسؤولين الإسرائيليين لا تخيفنا ولن تحيدنا عن طريق الحق والصواب"، مؤكداً أن "دولة إسرائيل التي لا تعترف بالقانون تشكل تهديداً للبشرية جمعاء وللعالم بأسره وليس فقط لفلسطين ولبنان".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا قبل 500 عام احتضنت اليهود الذين فروا من محاكم التفتيش، موضحاً: "استقبلنا وساعدنا اليهود الفارين من هتلر في الماضي، واليوم أيضاً نقف إلى جانب الأبرياء"، مشدداً: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وسنحافظ على موقفنا مهما كان الثمن".

كما أكد أردوغان أن إسرائيل "تمارس وحشية تفوق تلك التي اقترفها (الزعيم النازي أدولف) هتلر"، وأن غزة اليوم تحولت إلى "أكبر معسكر إبادة في العالم".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن قادة الغرب والمنظمات المنوط بها ضمان الأمن الدولي "يشاهدون الوحشية في غزة من بُعد منذ نحو 300 يوم".

وأضاف أن "دولة إسرائيل التي لا تعترف بالقانون تشكل تهديداً للبشرية جمعاء وللعالم بأسره وليس فقط لفلسطين ولبنان".

وأضاف: "نحن لا نعتدي على حقوق الآخرين، ولا نسمح لأحد بالاعتداء على حقوقنا، ولن نترك إخواننا وحدهم عاجزين في أصعب أيامهم".

وتابع: "مهما تواقحوا لن يتمكنوا من منع طيب أردوغان من الصدح بالحق والحقيقة، فنحن لا نرضخ لتهديدات أحد".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.