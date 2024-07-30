سياسة
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وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي إلى حماية لبنان
تلقَّى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا فيه التوترات في المنطقة وسبل خفض التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي إلى حماية لبنان
عبد العاطي يتلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن بشأن تصاعد التوترات في المنطقة / صورة: Reuters
30 يوليو 2024

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الاتصال الهاتفي، الذي تزامن مع وجود عبد العاطي في طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، تطرق إلى "تطورات الوضع في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بلبنان وقطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى أبرز مستجدات العلاقات الثنائية" بين البلدين.

وذكر متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الوزير عبد العاطي أكد لبلينكن "ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على استقرارها وحماية مصالح الشعب اللبناني". كما استعرض "أبرز الجهود التي تبذلها مصر، والاتصالات التي تُجريها مع الأطراف المختلفة لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية".

أما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، فقد أكد وزير الخارجية المصري، وفق البيان، موقف بلاده "الداعي إلى سرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، والعمل على بلورة رؤية شاملة لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني". كما تناول الجانبان "أبرز مستجدات الجهود الجارية لرعاية مفاوضات وقف إطلاق النار".

وبخصوص السودان، بحث الوزيران الجهود الراهنة لحلحلة الأزمة "على ضوء الدعوة الصادرة مؤخراً لطرفي النزاع للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار بسويسرا، والهادفة لوقف العنف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أرجاء السودان كافة". كما أعرب الجانبان عن "تطلعهما لأن تسفر تلك الجهود عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة لنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الشعب السوداني"، وفق البيان المصري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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