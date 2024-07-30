سياسة
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أنقرة: نُشيد بالأجواء السلمية للانتخابات الفنزويلية
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن تحقق نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا الاستقرار والازدهار للشعب الفنزويلي.
أنقرة: نُشيد بالأجواء السلمية للانتخابات الفنزويلية
الخارجية التركية تشيد بالأجواء السلمية في انتخابات الرئاسة الفنزويلية / صورة: TRT Arabi
30 يوليو 2024

وأشادت الوزارة في بيان بـ"الأجواء السلمية والهادئة" التي أُجريت فيها الانتخابات، مؤكدةً: "نولي أهمية كبيرة لاستقرار وازدهار فنزويلا، ونأمل أن تكون النتائج مفيدة للشعب الفنزويلي الصديق". وأضافت أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب فنزويلا وشعبها كما فعلت في الماضي.

والأحد، توجه الناخبون في فنزويلا إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد لبلادهم للدورة 2025-2031، من بين 10 مرشحين. وفاز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات، وذلك إثر نيله 51.20% من أصوات الناخبين.

وتشهد العلاقات التركية-الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة زخماً كبيراً، تُرجِمَ في إبرام عديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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