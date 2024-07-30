وقال الحزب، عبر سلسلة بيانات، إنه هاجم بـ"سرب من المسيرات الانقضاضية نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو لحماية ‏مستعمرة كفريوفال، فأصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح"، وإن مسيّرات مماثلة في "مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، استهدفت تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وأوضح "حزب الله" أن عناصره استهدفوا أيضاً "موقع جل العلام شمالي إسرائيل بالقذائف المدفعية ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ كاتيوشا"، مشدداً على أن هذه العمليات العسكرية "أتت رداً على استهداف إسرائيل بلدات وقرى جنوب لبنان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد الحزب بأن وحدة الدفاع الجوي التابعة له "تصدت لطائرات حربية صهيونية معادية اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على التراجع".

في المقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن 6 فرق إطفاء تتعامل مع 3 حرائق اندلعت في منطقة مفتوحة في بيت هلل وهاغوشريم شمالي إسرائيل، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، مشيرة إلى أن "صفارات الإنذار تواصلت في عدد من البلدات بينها كريات شمونه وهاغوشريم وبيت هلل والجليل الأعلى".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه "تعامل مع تسلل مسيرات من لبنان على منطقة الجليل الأعلى"، من دون مزيد من التفاصيل، كما أعلنت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) في وقت سابق عن مقتل إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة الجليل الأعلى.

وتتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين تل أبيب و"حزب الله"؛ منذ مقتل 12 درزياً السبت إثر سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. وبينما تتهم إسرائيل "حزب الله" بالوقوف خلف الحادثة وتتوعد بتوجيه "ضربة قوية" له، ينفي الحزب أي مسؤولية عنها، رغم القصف المتبادل بينهما منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.​​​​​​​

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.