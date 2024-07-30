سياسة
3 دقيقة قراءة
وسط تصعيد متبادل.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في قصف لحزب الله
أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر قصفه مواقع عسكرية، بينما شن جيش الاحتلال غارات على منازل في بلدات بجنوب لبنان، على حين أعلنت نجمة داود مقتل إسرائيلي بالجليل الأعلى.
وسط تصعيد متبادل.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في قصف لحزب الله
دخان يتصاعد من موقع استهدفه القصف الإسرائيلي في قرية الخيام الحدودية جنوبي لبنان في 30 يوليو/تموز، 2024، / صورة: AFP
30 يوليو 2024

وقال الحزب، عبر سلسلة بيانات، إنه هاجم بـ"سرب من المسيرات الانقضاضية نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو لحماية ‏مستعمرة كفريوفال، فأصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح"، وإن مسيّرات مماثلة في "مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، استهدفت تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وأوضح "حزب الله" أن عناصره استهدفوا أيضاً "موقع جل العلام شمالي إسرائيل بالقذائف المدفعية ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ كاتيوشا"، مشدداً على أن هذه العمليات العسكرية "أتت رداً على استهداف إسرائيل بلدات وقرى جنوب لبنان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد الحزب بأن وحدة الدفاع الجوي التابعة له "تصدت لطائرات حربية صهيونية معادية اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على التراجع".

في المقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن 6 فرق إطفاء تتعامل مع 3 حرائق اندلعت في منطقة مفتوحة في بيت هلل وهاغوشريم شمالي إسرائيل، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، مشيرة إلى أن "صفارات الإنذار تواصلت في عدد من البلدات بينها كريات شمونه وهاغوشريم وبيت هلل والجليل الأعلى".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه "تعامل مع تسلل مسيرات من لبنان على منطقة الجليل الأعلى"، من دون مزيد من التفاصيل، كما أعلنت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) في وقت سابق عن مقتل إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة الجليل الأعلى.

وتتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين تل أبيب و"حزب الله"؛ منذ مقتل 12 درزياً السبت إثر سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. وبينما تتهم إسرائيل "حزب الله" بالوقوف خلف الحادثة وتتوعد بتوجيه "ضربة قوية" له، ينفي الحزب أي مسؤولية عنها، رغم القصف المتبادل بينهما منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.​​​​​​​

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us