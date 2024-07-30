واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة الفرنسية "تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" عبر "اعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي أساساً وحيداً لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة جرت من الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين من دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها". وتابع: "وعليه قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أشادت الرباط بما قالت إنه "دعم فرنسي" لمقترحها القاضي بالحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية. وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه رسالة إلى العاهل محمد السادس، قال فيها إن "فرنسا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو الإطار الذي يجب من خلاله حل القضية" في إقليم الصحراء.

وأعربت الجزائر، الخميس الماضي، عن "الأسف الكبير والاستنكار الشديد" لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.

ويقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير ‪‎ وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم