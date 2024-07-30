سياسة
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الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا "لدعمها سيادة المغرب" على إقليم الصحراء
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، سحب سفيرها من فرنسا، رداً على اعتراف باريس بالمقترح المغربي بشأن "الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء.
الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا "لدعمها سيادة المغرب" على إقليم الصحراء
الجزائر تقرر خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى فرنسا (المصدر: إعلام فرنسي) / Others
30 يوليو 2024

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة الفرنسية "تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" عبر "اعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي أساساً وحيداً لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة جرت من الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين من دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها". وتابع: "وعليه قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أشادت الرباط بما قالت إنه "دعم فرنسي" لمقترحها القاضي بالحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية. وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه رسالة إلى العاهل محمد السادس، قال فيها إن "فرنسا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو الإطار الذي يجب من خلاله حل القضية" في إقليم الصحراء.

وأعربت الجزائر، الخميس الماضي، عن "الأسف الكبير والاستنكار الشديد" لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.

ويقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير ‪‎ وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم

مصدر:TRT عربي - وكالات
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