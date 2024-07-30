واستخدم الأب "جيميناي" لصياغة رسالة تعبِّر عن إعجاب ابنته وتطلعها لتحطيم الرقم القياسي العالمي يوماً ما، ورغم هدف الإعلان الترويجي، أثار هذا الإعلان جدلاً كبيراً حول مدى ملاءمة استخدام الذكاء الصناعي في مثل هذه المواقف الإنسانية.

وأظهر الإعلان رجلاً يصف بشكل عاطفي كيف كتبت هذه الأداة الذكية لابنته رسالة إلى العداءة الأمريكية سيدني ميشيل ماكلولين-ليفرون التي حطّمت الرقم القياسي العالمي في نهائيات سباق 400 متر حواجز للسيدات في طوكيو 2021.

"أكثر الإعلانات إثارةً للقلق"

انتقد بعض المشاهدين الإعلان معتبرين أنه يروج لفكرة أنه يجب على الآباء إقناع أطفالهم بالاعتماد على الذكاء الصناعي بدلاً من تعلم التعبير عن أنفسهم. ومن بين المنتقدين، قال شيلي بالمر، أستاذ الإعلام في جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك الأمريكية، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "إنه واحد من أكثر الإعلانات إثارةً للقلق التي رأيتها"، مضيفاً: "هذا هو ما لا نريد أن يفعله أي شخص باستخدام الذكاء الصناعي أبداً".

كذلك، علّقت الكاتبة ليندا هولمز في منشور على موقع "بلو سكاي": "هذا الإعلان الذي يُظهر شخصاً لديه طفلة يستخدم الذكاء الصناعي لكتابة رسالة إلى الرياضية المفضلة لديها أمر مريع". وأضافت: "من يريد رسالة إعجاب مولّدة من الذكاء الصناعي؟".

وأثارت هذه الانتقادات مخاوف بشأن مستقبل الإبداع البشري، إذ عبّر الكثيرون عن قلقهم من أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الصناعي إلى تراجع القدرة على التعبير الشخصي والإبداعي، ويعتقد بعض الأساتذة والموسيقيين والفنانين وغيرهم، أن مبتكري هذه التكنولوجيا يدربون أجهزة كمبيوتر متقدمة لتحل مكانهم، مما يثير تساؤلات حول تأثير الذكاء الصناعي على الإبداع البشري.

وعطلت غوغل التعليقات على فيديو يوتيوب الذي يعرض الإعلان، في خطوة تُظهر حجم الجدل الذي أثاره، ويشير هذا الإجراء إلى أن الشركة كانت تتوقع ردود فعل سلبية قد تؤثر على صورتها العامة.

تأثير سلبي على إبداع الأطفال

بالإضافة إلى ذلك، توجد مخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على إبداع الأطفال وتعلمهم، إذ يقول الخبراء إن استخدام الذكاء الصناعي في مثل هذه المهام قد يعوق تطوير المهارات المهمة والتعبير الحقيقي لدى الصغار. وعدّ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان "استخداماً سيئاً لتكنولوجيا الذكاء الصناعي"، واقترحوا أنه ينبغي تطبيق هذه التكنولوجيا بطرق تعزز الإبداع البشري بدلاً من أن تحل محله.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، استعرضت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، كيف تعتمد على الذكاء الصناعي في جميع أعمالها، بما في ذلك النسخة الأحدث من روبوت الدردشة الآلي "جيميناي" ومحركها البحثي الشهير. ومن بين التحديثات التي كشفت عنها "ألفابت" كان "فلاش" Flash، أحدث نسخة من عائلة "جيميناي 1.5" لنماذج الذكاء الصناعي.

كما طرحت الشركة نموذجاً أولياً يسمى "بروجكت أسترا" لديه القدرة على التحدث إلى المستخدمين عن أي شيء تلتقطه كاميرا هواتفهم الذكية في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نتائج بحث مصنفة تحت عناوين رئيسية مولَّدة بواسطة الذكاء الصناعي.

"توائم رقمية"

وأعلن مارك زوكربيرغ، يوم الاثنين، أن أدوات الذكاء الصناعي الخاصة بـ"ميتا" سوف تنشئ "توائم رقمية" أو "نسخة ذكاء صناعي لأنفسها"، وهذه التوائم الرقمية يمكن أن تعمل وكلاء أو مساعدين يتفاعلون مع مجتمعهم.

ووفق زوكربيرغ، يمكن أن تقلل هذه الأدوات من الضغوط على المبدعين من خلال التفاعل مع جمهورهم والرد على الرسائل المباشرة وأداء مهام أخرى. وأضاف أنه يمكن للناس إنشاء وكلاء خاصين بهم لجميع أنواع الاستخدامات المختلفة، سواء كان ذلك لأغراض مخصصة أو للترفيه.

وبينما تسعى الشركات مثل "غوغل" و"ميتا" إلى تحسين وتوسيع استخدامات هذه التكنولوجيا، يُحذر الخبراء من أن هذه التطورات تسرع من سيطرة الذكاء الصناعي على البشر مما ينبئ بمستقبل خطير، ويؤكد الخبراء أن إبقاء التوازن بين الابتكار والحفاظ على القيم الإنسانية الأصيلة أمراً بالغ الأهمية.