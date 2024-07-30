وذكرت القناة السابعة: "تعمل 7 طواقم إطفاء من محطة الجليل–الجولان منذ الظهر في 3 بؤر اندلعت فيها حرائق في مناطق مفتوحة في بيت هلل وهاغوشريم وعمير، جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان"، موضحة "تمكن رجال الإطفاء من وقف انتشار الحرائق وسيطروا على معظم القطاعات، مع سماع دوي صفارات الإنذار وانفجار الصواريخ الاعتراضية طوال الوقت في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قُتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مستوطنة "هاغوشريم" قرب "كريات شمونة".

ومنذ مقتل 12 درزياً معظمهم أطفال وإصابة آخرين، السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، تزايدت مخاطر تصعيد كبير بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"، وبينما اتهم جيش الاحتلال "حزب الله" بالوقوف خلف هذه الحادثة ويتوعد بالرد، نفى الحزب نفياً قاطعاً أي مسؤولية عنها.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.