وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الغارة الإسرائيلية نفذت بطائرة من دون طيار، إذ أطلقت 3 صواريخ على مبنى بمحيط مجلس شورى حزب الله في حارة حريك، مضيفة أن القصف أدى إلى انهيار طابقين من أحد المباني. بينما ذكرت مصادر طبية لوسائل إعلام محلية، أن امرأة قتلت وأصيب آخرون، بعضهم في حالة حرجة جراء الغارة الإسرائيلية.

ولاحقاً، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان على منصة إكس، أنه استهدف قائداً عسكرياً في حزب الله، بزعم مسؤوليته عن حادث قصف بلدة مجدل شمس الدرزية قبل أيام.

وبعد دقائق من إعلان الجيش مسؤوليته عن الهجوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في منشور على منصة إكس، إن حزب الله "تجاوز الخط الأحمر".

من جانبها، نقلت القناة الـ"13" الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تكشف عن هويته إنه "إذا لم يرد حزب الله على الهجوم (على الضاحية الجنوبية لبيروت) فلن ننجر إلى حرب".

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت الماضي، مقتل 12 إسرائيلياً وإصابة نحو 40 آخرين جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية. واتهم غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حزب الله بالمسؤولية عن الهجوم على مجدل شمس، وهو ما نفاه الحزب.