سياسة
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الضفة.. استشهاد فلسطينيَّين برصاص جيش الاحتلال في نابلس والخليل
استُشهد فلسطينيان وأُصيب ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في 3 اعتداءات منفصلة شمالي وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.
الضفة.. استشهاد فلسطينيَّين برصاص جيش الاحتلال في نابلس والخليل
آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل عائلة فلسطينية في نابلس بالضفة الغربية اليوم / صورة: AA 
30 يوليو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن "الشاب رمضان حسين محمد صادق (45 عاماً) استُشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة الصدر والرأس والظهر، خلال وجوده أمام منزله في منطقة خلة العامود (نابلس- شمال)".

وأوضحت أن "قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الخلة عصر اليوم الثلاثاء، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة صادق"، كما نقلت عن هيئة الارتباط الفلسطيني تأكيدها "استشهاد الفتى محمد مراد محمد شحدة جرادات (14 عاماُ) من بلدة سعير قرب دوار بيت عينون شمالي الخليل".

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب جرادات من مسافة قريبة، فأصابته بجروح، و"تركته ينزف في المكان دون تقديم الإسعاف له، حيث منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول إليه"، فيما تداول ناشطون وصحفيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً تُظهر شخصاً سالت منه الدماء وهو ملقى على الأرض إلى جوار نقطة عسكرية إسرائيلية.

وفي مدينة قلقيلية (شمال)، ذكرت جمعية الهلال الأحمر، عبر بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب (24 عاماً) برصاص حي في الصدر واليد من بلدة حبلة" جنوبي المدينة، وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة، فاندلعت مواجهات مع السكان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 594 فلسطينياً، وأصاب 5 آلاف و400، واعتقل 9 آلاف و880، وفق جهات رسمية فلسطينية.

وصعَّد الجيش اعتداءاته في الضفة بموازاة حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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