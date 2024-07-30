يمر العالم بظروف استثنائية، ففي أوروبا ما زالت المعارك قائمة بين روسيا وأوكرانيا للعام الثاني على التوالي، بينما يقف الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع استمرار إسرائيل في حربها على قطاع غزة وإمكانية تحوّلها إلى حرب إقليمية خاصة مع استمرار الاشتباكات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

الحرب في لبنان وأوكرانيا وغزة، وتحشيد الولايات المتحدة لقواتها في آسيا لمواجهة الصين وحلفائها، كلها عوامل دفعت الدول الغربية للنظر مجدداً في قدرات جيوشها واستعدادها لخوض حروب كبيرة، في ظل توالي التقارير التي تحذّر من تراجع جاهزية وقدرات هذه الجيوش.

تراجع جاهزية الجيوش الغربية، قابلته تحذيرات من خطر وقرب اندلاع سلسلة من الحروب في مناطق مختلفة من العالم، بدءاً من الشرق الأوسط وصولاً إلى القارة الأوروبية، والأهم في آسيا مع تهديدات صينية بالسيطرة على شبه جزيرة تايوان.

الكونغرس: الجيش غير جاهز

شكل الكونغرس الأمريكي في وقت سابق من العام الماضي لجنة لدراسة ومراجعة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية، ويوم الاثنين الماضي أصدرت اللجنة تقريراً دعت فيه إلى مراجعة استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022 التي وضعها بايدن، واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018 التي وضعها ترمب.

اللجنة المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أشارت إلى أن التهديدات التي تواجهها أمريكا، بما في ذلك "احتمال اندلاع حرب كبرى في الأمد القريب هي الأخطر منذ عام 1945. والواقع أن البلاد لا تدرك حجم هذه التهديدات ولا تستعد لمواجهتها".

ووفقاً لمجلة فورين أفيرز فإن استراتيجية الدفاع التي وضعتها إدارة بايدن كُتبت قبل الحرب في أوكرانيا، والحرب في غزة، ما جعلها وفقاً للجنة "غير كافية" لمواجهة التهديدات المتزايدة في أوروبا والشرق الأوسط التي أصبحت أكثر حدة على مدار العامين الماضيين، وكذلك الشراكة المتنامية بين روسيا والصين.

وأضافت المجلة أن فترة ما بعد الحرب الباردة، كانت لدى الولايات المتحدة استراتيجية "الحربين" والتي بموجبها يكون الجيش الأمريكي مستعداً لخوض الحربين والفوز بهما في وقت واحد.

لكن التقشف المالي والتوجه الاستراتيجي نحو الصين، دفع البنتاغون إلى التخلي عن استراتيجية الحربين، وتخفيض القوة الإجمالية للجيش الأمريكي، ليصبح أصغر مما كان عليه منذ 80 عاماً، وأشارت اللجنة إلى أنه "من دون إضافة موارد لإعادة بناء الجاهزية سيؤدي إلى انهيار قوات الجيش". وأضافت اللجنة: "أن الجيش الأمريكي يفتقر إلى القدرات المطلوبة ليكون واثقاً من قدرته على القتال والانتصار فيه".

في عام 2018، ألغت استراتيجية الدفاع الوطني لإدارة ترمب الشرط السابق بأن يكون البنتاغون مستعداً لخوض حربين رئيسيتين، بما في ذلك واحدة في أوروبا وواحدة في آسيا، في الوقت نفسه، وتمسكت إدارة بايدن بهذا التغيير.

بريطانيا الحرب على الأبواب والجيش غير جاهز

يزداد الجيش البريطاني قلقاً من اقتراب اضطرار الجيش البريطاني لدخول حرب واسعة، ونقلت مجلة الإيكونومست عن قائد الجيش البريطاني رولي ووكر أن الحرب سوف تأتي قريباً، ويرى الجنرال أن بين عامي 2017-2028 قد يشهد تكاثف عوامل مثل إعادة تسليح روسيا وتهديد الصين لتايوان وطموحات إيران النووية لتشكل لحظة تحدٍّ كبير للجيش البريطاني.

ولمواجهة هذه التحديات قال ووكر إن هدف الجيش البريطاني "مضاعفة قوتنا القتالية في غضون ثلاث سنوات ومضاعفتها ثلاث مرات بحلول نهاية العقد"، وفي 23 يوليو/تموز الحالي، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، التزام بريطانيا تقديم فيلق إلى الناتو في أي حرب مع روسيا، أي ما يقرب من ثلاث فرق، تتألف من ستة ألوية بالإضافة إلى عناصر إسناد مثل الهندسة والمدفعية.

ووفقاً لمجلة الإيكونومست فإن طموحات الجيش البريطاني تبدو غير واقعية، فالجيش يتكون حالياً مما يقرب من 75 ألف جندي، وهو بحاجة إلى عشرات الآلاف من الجنود لتشكيل الفرق التي يسعى إليها الجيش لنشرها.

وترجع المجلة انخفاض جاهزية الجيش البريطاني إلى عوامل عدة، أولها نقص القوات البشرية، بعد أن انخفض عدد الجنود من 100 ألف جندي عام 2010 إلى ما يقرب من 72 ألف جندي الآن، كما أن البحرية البريطانية سحبت عدداً من سفنها من الخدمة بسبب عدم وجود عدد بحارة كافٍ لتشغيلها.

أما السبب الثاني والمرتبط بالأول، فهو تخفيض الميزانيات، فما زال الإنفاق البريطاني على الدفاع لم يتجاوز عتبة 2٪ من الناتج المحلي التي عينها حلف الشمال الأطلسي لأعضائه، بعد استثناء المبالغ التي يجري تخصيصها للمنشآت النووية.

ألمانيا وأزمة جيشها

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في شهر يونيو/حزيران الماضي إن بلاده يجب أن تستعد للحرب بسبب التهديدات الروسية المتزايدة، وأضاف في تصريحات لمجلة دير شبيغل الألمانية قوله في البرلمان الألماني يوم الأربعاء "يجب أن نكون مستعدين للحرب بحلول عام 2029".

وفي شهر مارس/آذار الماضي، كشف تقرير برلماني ألماني أن الجيش يواجه نقصاً كبيراً في الأفراد والمعدات العسكرية والذخيرة. قالت إيفا هوجل، مفوضة البرلمان للشؤون العسكرية، إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع العام الماضي، فإن القوات المسلحة الألمانية لا تزال تفتقر إلى القدرات الأساسية.

وقالت في مؤتمر صحفي في برلين "للأسف، عليَّ أن أقول إن الجيش الألماني لديه القليل من كل شيء. هناك نقص في الذخيرة وقطع الغيار ومعدات الراديو، والجيش ليس لديه ما يكفي من الدبابات والسفن والطائرات" وأشارت هوجل إلى أن أوجه القصور أصبحت أكثر خطورة بسبب التحويلات العسكرية والدعم لأوكرانيا.

وأضافت هوجل "فيما يتعلق بقضية نقص الأفراد، ليس لدي أخبار جيدة. الجيش الألماني يتقدم في السن ويتقلص حجمه"، وأكدت أن معالجة هذه المشكلة يجب أن تكون على رأس الأولويات في الأشهر المقبلة.

وبحسب التقرير السنوي، فإن الجيش الألماني لا يحقق أهدافه في التجنيد، ولديه آلاف الوظائف الشاغرة. وحذر التقرير من أن "العام الماضي شهد زيادة في الوظائف الشاغرة، ولكن عدد الطلبات المقدمة كان أقل، كما أن التوظيف راكد، ومعدلات التسرّب لا تزال مرتفعة للغاية".

وخلص التقرير إلى أنه "بالنهج الحالي، لن يكون من الممكن تحقيق هدف زيادة القوة البشرية للجيش الألماني إلى 203 آلاف جندي بحلول عام 2031".