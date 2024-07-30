سياسة
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الأمم المتحدة: 250 ألف شخص بغزة نزحوا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية
قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن 250 ألف شخص في قطاع غزة اضطُرّوا إلى النزوح من أماكنهم منذ 22 يوليو/تموز الجاري، جرّاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية، لافتةً إلى أن بعض النازحين باتوا ينامون بين الأنقاض والقمامة.
الأمم المتحدة: 250 ألف شخص بغزة نزحوا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 250 ألف شخص بغزة نزحوا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية / صورة: AA
30 يوليو 2024

وذكر المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، أن آلاف النازحين عادوا إلى بعض أجزاء خان يونس، وأعرب عن قلقه إزاء "أوامر الإخلاء" التي تصدرها إسرائيل باستمرار، مضيفاً أن 250 ألف شخص نزحوا بسبب "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية منذ 22 يوليو/تموز، ما يعادل 11% من إجمالي أهالي غزة.

وأعرب عن استنكاره ما وصفه بأن حياة الناس تنقلب رأساً على عقب مع كل نزوح، مشيراً إلى أن "الناس ينامون في خيام مزدحمة للغاية، والبعض ينام بين الركام والقمامة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة البشر.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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