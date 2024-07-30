وأفادت جان بيير بعدم حيازتهم حتى الآن معلومات مفصلة حول الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان، لافتة إلى أنهم يبحثون حالياً مع نظرائهم الإسرائيليين تفاصيل الهجوم.

وأكّدت المتحدثة أن حلّ التوتر المتصاعد هو الدبلوماسية، مضيفةً: "لا نعتقد أن الحرب الشاملة (في الشرق الأوسط) أمر لا مفر منه، ولا نزال نعتقد أنه يمكن تجنبها". وذكرت أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً في المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أطلقت مسيرة إسرائيلية عدة صواريخ على مبنى بمحيط مجلس شورى حزب الله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القصف أدّى إلى انهيار طابقين من أحد المباني.

من جانبه أكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً أنه نفّذ عملية اغتيال ناجحة للقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شُكر بالضاحية الجنوبية لبيروت، زاعماً أن شُكر كان "اليد اليمنى" للأمين العامّ للحزب حسن نصر الله.