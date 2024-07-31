وقال مراسل TRT عربي إن عضواً باللجنة الأمنية بمجلس محافظة بابل صرّح بأن الاستهداف أسفر بالإضافة إلى القتلى عن إصابة اثنين آخرين بجروح "خطرة جداً”، فضلاً عن آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

في السياق نفسه نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة في العراق أمس الثلاثاء "دفاعاً عن النفس"، بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل ضربة للضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدةً أنها نجحت من خلالها في اغتيال مسؤول عسكري بارز بحزب الله.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الضربة "سببها تهديد لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".

وجُرِح في انفجارات العراق شخصان وفق المصدر الأمني، فيما أشار مسؤول في الحشد إلى جرح أربعة أشخاص حالتهم "خطرة"، لافتاً إلى أن الانفجارات "ناتجة عن غارات جوية" استهدفت المقر بـ"4-5 صواريخ".