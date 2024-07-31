سياسة
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مقتل طفلين وامرأة وإصابة 74 في هجوم إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية
قالت وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن طفلين وامرأة لقوا مصرعهم وأُصيب 74 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
مقتل طفلين وامرأة وإصابة 74 في هجوم إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية
طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت أمس الثلاثاء بصواريخ مبنى بمحيط مجلس شورى حزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت / صورة: AA
31 يوليو 2024

وأعلنت الوزارة في بيان أن "الحصيلة غير النهائية للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تشير إلى سقوط 3 شهداء، هم سيدة وطفلة وطفل"، مضيفةً أن "جرحى العدوان بلغ عددهم 74".

وأشارت إلى أن معظم الجرحى "عولجوا بالفعل"، إذ "خرج 65 منهم من المستشفيات، فيما لا يزال 9 بحاجة إلى الاستشفاء، 5 منهم في حالة حرجة"، مضيفةً أن "البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمر".

وأمس الثلاثاء قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصواريخ مبنى بمحيط مجلس شورى حزب الله وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في عملية تؤكد تل أبيب أنها أسفرت عن مقتل فؤاد شكر، القيادي البارز في الحزب، وفق تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وغارة الثلاثاء هي ثاني هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت منذ 2 يناير/كانون الثاني الماضي، حين اغتالت تل أبيب القيادي بحركة حماس صالح العاروري.

ومنذ أيام، تزايدت توقعات بتصعيد إسرائيلي كبير مرتقَب، على خلفية مقتل 12 شخصاً السبت، إثر سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وبينما اتهمت تل أبيب حزب الله بالوقوف خلف الحادثة وتوعدت بتوجيه "ضربة قوية" إليه، نفى الحزب أي مسؤولية عنها، رغم القصف المتبادل بينهما منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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