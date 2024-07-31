ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية إدانة عباس لاستشهاد هنية بالقول: "أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملاً جباناً وتطوراً خطيراً".

وأضافت أن عباس دعا "جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي".

من جهته، قال المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري للأناضول إن "اغتيال هنية لن يحقق أهداف الاحتلال ولن يدفع حماس للاستسلام فالحركة ماضية في طريقها حتى النهاية وهذه الدماء تزيدها تشبثا وإصرارا".

وأضاف أبو زهري أن "إسرائيل تريد كسر إرادة الحركة وإرادة الشعب الفلسطيني لكن حماس فكرة واستشهاد قادتها لا يوقفها"، فيما قال القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، إن استشهاد هنية "عمل جبان ولن يمر سُدى"،

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ: "ندين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي القائد الوطني إسماعيل هنية"، وأضاف في بيان: "نعتبره عملاً جباناً، يدعونا إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه الاحتلال، وضرورة إنجاز وحدة القوى والفصائل الفلسطينية".

ونعى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وقال في بيان: "ندين إقدام جيش الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة النكراء"، مضيفاً: "هذه الجريمة البشعة لن تزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة إلا إصراراً على مواصلة النضال والكفاح من أجل الحرية والكرامة وحق تقرير المصير".

وتابع البرغوثي: "الشعب الفلسطيني خسر اليوم قائداً مجاهداً باسلاً تميز دوماً بوطنيته ونزاهته واستقامته وبحرصه الصادق على الوحدة الوطنية وحماية مصالح الشعب الفلسطيني"​​​​​​​. كما أدانت حركة "فتح" عملية اغتيال إسماعيل هنيّة وعدّتها عملاً جباناً، فيما أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية" في فلسطين الإضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق على الغارة التي استشهد فيها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، وقال: "لا نعلق على هذه التقارير".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد"، كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلن عن النتائج قريباً".

وكان آخر ظهور لهنية في طهران في أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.