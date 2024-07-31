سياسة
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القوى الفلسطينية تعلن إضراباً شاملاً ومسيرات غضب بعد استشهاد هنية
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب على مناطق التماس، ردّاً على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي نعته مساجد بالضفة الغربية المحتلة، عبر مكبرات الصوت.
القوى الفلسطينية تعلن إضراباً شاملاً ومسيرات غضب بعد استشهاد هنية
إضراب ومسيرات غضب في فلسطين رداً على استشهاد هنية  / صورة: Reuters Archive
31 يوليو 2024

وقالت القوى الفلسطينية، في بيان، إن "اغتيال القائد الوطني الكبير إسماعيل هنية يأتي في إطار إرهاب الدولة الصهيوني وحرب الإبادة والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي تنعى القوى الشهيد القائد إسماعيل هنية لكل شعبنا الفلسطيني ولأمتنا وأحرار العالم، تؤكد أن هذا الاغتيال الجبان لن يكسر إرادة شعبنا في المقاومة والصمود، بل سيزيدنا تصميماً وإصراراً على المُضي قدماً بالتمسك بحقوقنا وثوابتنا وكفاحنا ومقاومتنا من أجل الحرية والاستقلال".

وعمّ الإضراب مدن وبلدات الضفة الغربية كافة، وجرى نعي هنية عبر مكبرات الصوت في عدد كبير من مساجد الضفة الغربية.

وصباح الأربعاء، أعلنت حركة حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي في "غارة صهيونية غادرة استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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