سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية التركية: ندين مقتل إسماعيل هنية نتيجة عملية اغتيال دنيئة في طهران
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، "نتيجة عملية اغتيال دنيئة" في العاصمة الإيرانية طهران.
الخارجية التركية: ندين مقتل إسماعيل هنية نتيجة عملية اغتيال دنيئة في طهران
الخارجية التركية تعليقاً على استشهاد هنية: هذا الهجوم يهدف لتوسيع نطاق الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي / صورة: TRT Arabi
31 يوليو 2024

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "مرة أخرى يتضح أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لا نية لديها للتوصل إلى السلام"، وأضافت: "هذا الهجوم يهدف لتوسيع نطاق الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي".

وتابعت الخارجية التركية: "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه صراعات أكبر بكثير"، مؤكدة مواصلة دعم تركيا القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وأعربت الوزارة عن تعازي تركيا للشعب الفلسطيني "الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء مثل هنية، حتى يعيش بسلام في وطنه، تحت سقف دولته".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلن عن النتائج قريباً.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران في أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us