وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "مرة أخرى يتضح أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لا نية لديها للتوصل إلى السلام"، وأضافت: "هذا الهجوم يهدف لتوسيع نطاق الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي".

وتابعت الخارجية التركية: "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه صراعات أكبر بكثير"، مؤكدة مواصلة دعم تركيا القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وأعربت الوزارة عن تعازي تركيا للشعب الفلسطيني "الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء مثل هنية، حتى يعيش بسلام في وطنه، تحت سقف دولته".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلن عن النتائج قريباً.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران في أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.